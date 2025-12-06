Verona konačno pobijedila u Seriji A: Prvi trijumf upisali protiv Atalante

Sead Kolašinac ušao je u igru na poluvremenu.

Fudbaleri Atalante nastavili su sa lošim partijama. Nakon što su u prošlom kolu upisali pobjedu nakon dugo vremena, vratili su se starim navikama.

Ovog puta su doživjeli težak poraz na gostovanju od Verone rezultatom 3:1.

Domaći tim je stigao do prednosti u 28. minutu golom Belgalija, da bi osam minuta kasnije Đovane pogodio za 2:0.

Na poluvremenu je Paladino odlučio da u igru uvede Kolašinca i Skamaku, ali mu nije mnogo pomoglo. Verona je u 71. minutu uspjela postići još jedan pogodak, a strijelac je ovog put bio Berne.

Tim iz Bergama je do kraja uspio samo da ublaži poraz golom Skamake sa bijele tačke u 81. minutu.

Atalanti je ovo bio četvrti poraz ove sezone dok pored toga imaju čak sedam remija u 14 utakmica. S druge strane, Verona je u još goroj situaciji s obzirom da im je ovo prva pobjeda, a imaju i šest remija.

Fiorentina je tako ostala jedini tim u Seriji A koji još ne zna za trijumf.



