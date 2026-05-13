"Naš golman je branio zemlju od NATO agresije": Radnički 1923 ne zaboravlja herojstvo Gorana Milovanovića

Radnički 1923 iz Kragujeca obilježio je 27 godina od stradanja golmana Gorana Milovanovića.

Izvor: Screenshot/Instagram/@fkradnicki1923kg

Fudbalski klub Radnički 1923 iz Kragujevca na društvenim mrežama sjetio se bivšeg golmana Gorana Milovanovića koji je stradao u NATO agresiji prije 27 godina. Uz kratku i emotivno poruku, klub je obilježio sjećanje na stradalog vojnika.

"Prije 27 godina nad našom domovinom izvršena je agresija od strane NATO pakta. U danonoćnim napadima neprijateljskih aviona naša država pretrpjela je nenadoknadive gubitke.

Braneći otadžbinu od agresije svoj život je dao i naš golman Goran Milovanović koji je preminuo 13.5.1999. godine", stoji u objavi kluba uz fotografiju Milovanovića u dresu kluba i sa fudbalskom loptom.

Kragujevčanin Goran Milovanović bio je golman Radničkog iz Kragujevca, koji je 1999. potpisao prvi profesionalni ugovor sa ovim klubom. Međutim, nije uspio da do kraja bude dio tima, pošto je dres zamijenio vojnom uniformom, a potom na Kosovu i Metohiji izgubio život.

