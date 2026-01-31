logo
Superliga nije mogla bolje da počne: Najbolji gol sezone vidjeli smo u Kragujevcu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Majstorija fudbalera Radničkog iz Kragujevca, pogodak iz slobodnog udarca u drugom minutu.

Sjajan gol na utakmici Radnički IMT Izvor: X/superligasrbije_official/Printscreen

Superliga Srbije nastavljena je utakmicama 21. kola, a u prvom terminu igralo se na stadionima u Kruševcu i Kragujevcu. Veoma važni mečevi, posebno u borbi za opstanak, donijeli su mnogo uzbuđenja - ali i gol koji je možda najljepši u cijeloj sezoni srpskog fudbala, postigao je Vidži Sali, prvotimac Radničkog iz Kragujevca.

Fudbaler iz Tunisa izveo je slobodan udarac na spektakularan način, a novi golman IMT-a Ognjena Čančarević nije stigao ni da se pomjeri. Lopta je proletjela pored njega i završila u mreži već na samom početku meča - u drugom minutu utakmice timova koji imaju potpuno različite ambicije u proljećnom dijelu.

Sali je ove sezone odigrao 12 mečeva za Radnički iz Kragujevca u Superligi Srbije, a učestvovao je u postizanju tri gola. Bio je precizan u pobjedama protiv Mladosti iz Lučana (3:0) i Čukaričkog (3:2), dok je asistenciju upisao u porazu da Partizana (4:2). Tokom prvog mandata u Radničkom iz Kragujevca povremeni reprezentativac Tunisa je odigrao 36 mečeva uz osam golova i osam asistencija.

Tagovi

Superliga Srbije FK Radnički 1923 Kragujevac IMT

