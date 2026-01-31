OFK Beograd prodaje kapitena dan pred utakmicu: Za 500.000 evra ide u drugu ligu

Kapiten OFK Beograda Aleksandar Đermanović karijeru nastavlja u Poljskoj.

Izvor: MN PRESS

Sezona u Superligi Srbije nastavlja se ovog vikenda, OFK Beograd će u nedjelju gostovati u Lučanima, a samo dan pred taj meč stižu vijesti da su "romantičari" prodali kapitena! Štoper Aleksandar Đermanović (23) preseliće se u Poljsku, gdje će sa ekipom Vječišta pokušati da izbori ulazak u elitni rang.

Prije samo nekoliko nedjelja OFK Beograd je na istu adresu poslao Nikolu Kneževića, a "Meridian sport" prenosi da će i obeštećenje biti isto - Poljaci će platiti 500.000 evra za defanzivca koji je bio standardan u dresu OFK Beograda. Nekadašnji omladinac OFK Beograda, Grafičara i Crvene zvezde, a zatim prvotimac Grafičara, BASK-a i OFK Beograda prvi put će se okušati u inostranstvu, nakon dobrih partija u srpskom fudbalu.

Đermanović je ove sezone odigrao 18 mečeva, postigao jedan gol i zabilježio jednu asistenciju na mečevima Superlige. U dresu OFK Beograda ima ukupno 88 utakmica, tri gola i tri asistencije, a iskustvo je podjednako sticao u Superligi i Prvoj ligi Srbije.

OFK Beograd je u januarskom prelaznom roku angažovao bivšeg lijevog beka Crvene zvezde Milana Rodića, koji je seniorsku karijeru počeo baš na Karaburmi, zatim američkog napadača Itana Horda koji je igrao za Jedinstvo sa Uba i crnogorskog ofanzivca Luku Radojevića koji ima i brazilski pasoš.

Sa druge strane, plavo-bijele su napustili Dijogo Bezera (dva miliona evra, Rio Ave), Nikola Knežević (500.000 evra, Vječišta), Džej Enem (400.000 evra, pozajmica u Crvenu zvezdu), Stefan Šćepović (Estepona), Slobodan Stanojlović (Šarloa), Dragan Tegeltija (TSC) i Ugo Alba (Eldense).