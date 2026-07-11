Željko Obradović vratio omiljenog Amerikanca u Panatinaikos: Zajedno su dominirali evropskom košarkom

Željko Obradović i Majk Batist svojevremeno pokoravali Evropu sa Panatinaikosom, a sada će sarađivati u stručnom štabu tog kluba.

Izvor: MN PRESS

Nakon neuspješne sezone u Evroligi, Panatinaikos je odlučio da napravi krupne rezove. Prvi čovjek kluba Dimitris Janakopulos prvo se rastao sa Erginom Atamanom, pa doveo na klupu Željka Obradovića, a onda srpskom stručnjaku počeo da ispunjava želje. Zvučna pojačanja već su stigla u Atini, a jedno od najvećih neće ni biti na parketu - u Grčku se vratio Obradovićev omiljeni Amerikanac, nekadašnji košarkaš Majk Batist.

Riječ je o jednom od američkih igrača sa najdubljim tragom u evropskoj košarci, pošto je svojevremeno sa Panatinaikosom osvojio tri Evrolige. Sada stiže u potpuno drugačijoj ulozi - da u klubu čiju su istoriju zajedno pisali bude pomoćnik legendarnog Željka Obradovića

Majk Batist je od 2003. do 2012. godine nosio dres grčkog tima, a zatim se u Atinu vratio godinu dana kasnije i odigrao posljednju sezonu u karijeri. Željko Obradović je od 1999. do 2012. godine bio trener grčkog kluba, pa je jasno da su njih dvojica imali dugoročnu i veoma uspješnu saradnju.

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Ο μακροβιότερος ξένος καλαθοσφαιριστης στην ιστορία του Συλλόγου μας γυρίζει εδώ που μεγαλούργησε…pic.twitter.com/Te5AIFC1Er — Panathinaikos BC (@Paobcgr)July 11, 2026

Majk Batist je tokom igračke karijere nastupao za Šarloa u Belgiji, Bjelu u Italiji, Memfis u NBA, Panatinaikos, Fenerbahče i ponovo PAO u kojem je 2014. godine završio karijeru. Tokom bogate karijere osvojio je tri trofeja u Evroligi, biran u najbolju petorku sezone i drugu najbolju petorku sezone, ali i u idealni tim povodom 25 godina postojanja takmičenja. Devet puta je osvojio šampionsku titulu i sedam puta Kup Grčke, a u oba takmičenja osvajao je i MVP nagrade. Šest puta je učestvovao na Ol-staru u Grčkoj i pet puta bio u idealnoj petorci prvenstva.

Kada je završio igračku karijeru, Batist je počeo da se bavi trenerskim poslom. Prvo je bio pomoćni trener u Razvojnoj ligi, zatim je bio zadužen za razvoj igrača u Bruklinu, a posljednjih godina radio je kao asistent u stručnim štabovima Šarlota, Orlanda, Vašingtona, Hjustona i Toronta u kojem je pomagao Darku Rajakoviću.

Bonus video:

Pogledajte 00:13 Grobari skandiraju Željku Obradoviću Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)