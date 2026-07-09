Otkriven budžet i plate igrača Panatinaikosa, ovo se ne pamti: Janakopulos ispunio Obradoviću sve želje

Kako prenosi grčka "Gazeta", Panatinaikos izdvaja čak 42 miliona evra samo na igrački kadar...

Izvor: MN PRESS

Imao je Panatinaikos i minule sezone "drim-tim" na papiru, ali ono što spremaju na čelu sa Željkom Obradovićem probija sve granice. Atinski velikan će u svom timu nekoliko najplaćenijih igrača u Evropi, a grčki mediji otkrivaju tačne cifre od kojih će vam se zavrtjeti u glavi. Gazda "zelenih" Dimitris Janakopulos je "sklopio pakt" sa najtrofejnijim trenerom na Starom kontinentu i želi da mu pomogne da osvoji jubilarnu 10. titulu u Evroligi.

Budžet Panatinaikosa za narednu sezonu iznosi preko 60 miliona evra (oko 42 miliona ide samo na igrački kadar), prenosi grčka "Gazeta". Poslije potpisa Željka Obradovića, poseban potres izazvao je povratak Geršona Jabuselea u Evropu. Francuski centar zarađivaće nevjerovatnih četiri miliona evra po sezoni, a ugovorom se obavezao na najmanje tri.

Izvor: MN PRESS

On će biti treći igrač među "zelenima" koji će zarađivati više od četiri miliona evra godišnje, nakon Kendrika Nana (4,5 miliona evra) i Najdžela Hejs-Dejvisa (takođe 4,5 miliona evra).

Sljedeći je Matijas Lesor sa 2,7 miliona evra godišnje, zatim Huančo Ernangomez (2,2 miliona evra godišnje), Isak Bonga (2,1 milion evra godišnje) i Kostas Slukas (dva miliona evra godišnje).

Džedi Osman zarađuje 1.700.000, Mustafa Fal 100.000 evra manje (1.600.000), Dinos Mitoglu nakon obnavljanja ugovora (1.500.000 evra), Džerijan Grant 1.400.000, Branku Badio 1.300.000 i Nikos Rogavopulos 1.100.000

Manje od milion evra godišnje imaju Vasilis Toliopulos (500.000 evra), Panajotis Kalaicakis (450.000 evra), Dimitris Moraitis (350.000 evra), Lefteris Mancukas (300.000 evra) i Janis Kuzeloglu 150. 000 evra.

Što se tiče Željka Obradovića, njegova godišnja plata iznosi četiri miliona evra, dok njegovi pomoćnici zarađuju ukupno milion evra. Takođe, Panatinaikos i dalje ima obaveze prema Erginu Atamanu i njegovim pomoćnicima kojima slijedi oko dva miliona evra nakon raskida ugovora.

Ne treba zaboraviti da je atinski velikan platio obeštećenje za trojicu igrača - 1.500.000 evra Valensiji za Branka Badija, 700.000 Partizanu za Isaka Bongu i na kraju još 650.000 evra Real Madridu za Geršona Jabuselea.

Plate trenera i igrača Panatinaikosa: