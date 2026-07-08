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"Važno mi je što ću raditi za Željkom": Legenda se zbog Obradovića vratila u Panatinaikos

"Važno mi je što ću raditi za Željkom": Legenda se zbog Obradovića vratila u Panatinaikos

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dimitris Dijamantidis se i zvanično vratio u Panatinaikos i biće u drugačijoj ulozi kod Željka Obradovića.

Dimitris Dijamantidis se vratio u Panatinaikos Izvor: BULENT KILIC / AFP / Profimedia

Dimitris Dijamantidis se vratio u Panatinaikos na poziv Željka Obradovića. Imaće novu ulogu u timu, koja još nije zvanično saopštena. Ali, ono što jeste zvanično potvrđeno jeste da se vratio kući. Na mjestu na kom je kao igrač nosio dres 12 godina i osvojio 22 titule.

"Veoma sam srećan što sam se vratio, osjećam se kao da sam došao kući. Veoma mi je važno što ću raditi sa trenerom Obradovićem i sa ljudima koje veoma dobro poznajem i poštujem. Sve to je olakšalo moju odluku", rekao je Dijamantidis.

Izvor: MN PRESS

Sastao se sa predsjednikom kluba Dimitrisom Janakopulosom, ali još nema zvaničnu titulu u klubu.

"Sreo sam se sa gospodinom Janakopulosom, rukovali smo se, nisu bile potrebne riječi. Što se moje uloge tiče, naziv i titula nisu bitni, to ćemo usput da riješimo. Ono što je najvažnije jeste da svi radimo zajedno za tim i da nađemo način da ispunimo ciljeve", poručio je Dijamantidis. Uz njega se u ekipu vratio i još jedan bivši igrač - Majk Batist.

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Tagovi

KK Panatinaikos Dimitris Dijamantidis Željko Obradović

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