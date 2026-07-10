"Željko je tu, sve se poklopilo": Isak Bonga otkrio zašto je prešao iz Partizana u Panatinaikos

Isak Bonga potpisao je trogodišnji ugovor sa atinskim velikanom.

Izvor: MN PRESS

Njemački košarkaš Isak Bonga zvanično je predstavljen u Panatinaikosu. Poslije dvije sezone u Partizanu, sjajno krilo nastavlja karijeru u Atini gdje je stigao na poziv Željka Obradovića.

Crno-bijeli su dobili obeštećenje od 700.000 evra za njegov odlazak, iako se spominjalo da će put NBA lige. Bonga je na promociji otkrio razloge prelaska u Panatinaikos.

"Ono što me je privuklo jeste istorija ovog kluba. Naravno, i način na koji je tim sastavljen. Vjerujem da se u ovom trenutku moje karijere sve poklopilo tako da je odluka da dođem ovdje bila prava", rekao je Nijemac, a potom spomenuo Željka Obradovića:

"On pridaje ogromnu pažnju detaljima. Kada ima kvalitetnu grupu igrača koja zaista razumije košarku, mislim da je upravo on taj dio koji nedostaje. On nije trener koji vas vodi samo do pobjeda, već do osvajanja trofeja. Mislim da je to izuzetno važno."

Upitan je koji je to najveći kvalitet koji donosi novom timu? "Vjerujem da je to moja svestranost. Sposobnost da se prilagodim utakmicama, protivnicima i okruženju. Mislim da će to biti jedan od najvažnijih kvaliteta koje donosim timu. Naravno, i činjenica da sam igrač koji će uvijek dati 100 odsto u svakoj utakmici", rekao je i dodao:

"Još više svestranosti i još veći intenzitet. Posebno u timu koji igra veoma agresivno na oba kraja terena, sa visokim ritmom i čvrstom odbranom. Želim da budem jedan od igrača koji će nametati takav stil igre."

Navikao je Isak da igra u paklenoj atmosferi i spreman je za ono što ga čeka u OAKA areni.

"To što ću imati takvu atmosferu na svojoj strani daće mi dodatni podsticaj i energiju. Kada imate ovakve navijače iza sebe, to mnogo znači. Ljudi znaju da sam nešto slično doživio u Srbiji, ali sada će, u drugačijem okruženju, to biti podjednako posebno."

Imao je i poruku za navijače: "Jedva čekam prvu utakmicu i nadam se da ste spremni za zaista sjajnu sezonu", zaključio je Bonga.