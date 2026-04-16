Poznati polufinalisti Konferencijske lige

U četvrtak uveče dobili smo polufinaliste Konferencijske lige.

Fudbaleri Kristal Palas plasirali su se u polufinale Konferencijske lige uprkos porazu u revanš meču na gostujuućem terenu od Fiorentine 1:2.

Kristal Palas je u prvom meču u Londonu slavio 3:0, i u polufinale se plasirao ukupnim rezultatom 4:2.

Poveo je Kristal Palas na večerašnjem meču golom Ismaila Sara u 17. minutu, a izjednačenje Fjorentini donio je Albert Gudmundson pogotkom iz penala u 30. minutu.

Konačan rezultat postavio je Šer Ndur golom u 53. minutu.

Kristal Palas će u polufinalu igrati protiv Šahtjora.

Plasman u polufinale obezbedio je i Strazbur, koji je u revanš meču na svom terenu pobijedio Majnc 4:0.

U prvom meču u Majncu Strazbur je poražen 0:2, i u polufinale ide ukupnim rezultatom 4:2.

Strijelci za Strazbur bili su Sebastijan Nanasi u 26, Abdul Uatara u 35, Hulio Ensiso u 69. i Emanuel Emegha u 74. minutu.

Strazbur će u polufinalu igrati protiv Rajo Valjekana.

Španci će u narednu rundu plasirali zahvaljući pobjedi uu prvom meču, pošto je večeras u revanšu u Atini poražen od AEK-a 1:3.

Rajo Valjekano je u prvom meču slavio 3:0.

Strelci za AEK su na večerašnjem meču bili su Zini u 13. i 51. i Razvan Marin iz penala u 36. minutu.

Gol za Rajo Valjekano postigao je Isi Palazon u 60. minutu.

