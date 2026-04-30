Kristal Palas zakoračio u finale Lige konferencija

Maleni Kristal Palas je jednom nogom u finalu evropskog takmičenja. Tim Olivera Glasnera je na korak od senzacije.

Izvor: Tomasz Karczewski / imago sportfotodienst / Profimedia

Kristal Palas je jednom nogom u finalu Lige konferencija, dok je Rajo Valjekano bliže plasmanu od Strazburga poslije prvih mečeva polufinala ovog takmičenja.

Kristal Palas je bio mnogo bolji rival od Šahtjora i pobijedio je 3:1 (1:0). Prvi gol pao je odmah na startu u prvom minutu kada je Mateta uzeo loptu defanzivcima rivala i zatim dodao do Ismaile Sara koji je pogodio za 1:0. Mirovalo je sve, a onda je u drugom minutu drugog poluvremena Očeretko izejdančio, ali nije to dugo stajalo na semaforu.

Drugi gol Kristal Palasa došao je u 58. minutu. Kris Ričards je izveo aut, Maksens Lakroa spustio loptu, a Daiči Kamada naletio na nju i završila je u mreži. Tačku na meč stavio je Jirgen Strand Larsen koji je ušao sa klupe i povukao kontru u kojoj je u 84. minutu pogodio za konačnih 3:1.

Španci bliži finalu

Rajo Valjekano je savladao Strazbur na svom terenu 1:0 (0:0) i tako je došao do prednosti pred revanš, a jedini pogodak na ovom duelu postigao je Alemao na asistenciju Palazona u 54. minutu utakmice.

