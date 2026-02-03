Dario Šarić trejdovan poslije samo tri dana: Nije stigao ni da obuče dres Čikago Bulsa

Hrvatski košarkaš ima novi tim - Detroit Pistonse.

Čikago Bulsi trejdovali su u Detroit hrvatskog krilnog centra Darija Šarića (31, 208 cm) samo tri dana poslije velikog trejda u kojem je stigao u Vjetroviti grad. Toliko je dugo bio član "bikova" poslije dolaska iz Sakramento Kingsa, u koje je došao pred početak sezone iz Denver Nagetsa.

Američki insajder Šams Čaranija objavio je da je Šarićeva selidba dio velikog trejda u kojem je Čikago dobio talentovanog beka Detroita Džejdena Ajvija (23) i veteranskog plejmejkera Minesota Majka Konlija Džuniora (38). Istovremeno, uz Šarića će u Detroit Pistonse i šuter Čikago Bulsa Kevin Herter (27), koji je prethodnih godina zapaženo igrao za Atlantu i Sakramento, a od 2025. je bio u Bulsima.

U okviru istog trejda nekoliko timova, Detroit je dobio i "pik" prve runde predstojećeg NBA drafta koji je do sada bio u vlasništvu Minesote Timbervulvs.

Dario oblači dres najvećeg iznenađenja lige

Na taj način, Šarić će nastaviti karijeru u najprijatnijem iznenađenju ove sezone u NBA ligi, jer je Detroit trenutno lider tabele Istočne konferencije, sa skorom 36-12. Biće to njegov deveti tim u Americi, u kojoj je od 2016, kada je iz Efesa prešao u Filadelfiju. U njoj je proveo dvije godine, poslije čega je sezonu proveo u Minesoti, pa četiri u Finiks Sansima. Poslije kratke epizode u Oklahomi 2023. završio je u Golden Stejt Voriorsima, u kojima je bio u sezoni 2023/24, a potom je prešao u Denver Nagetse i presjedio na klupi prošlu sezonu.

Ove takmičarske godine za Sakramento Kingse odigrao je samo pet utakmica, ukupno 41 minut, uz pet ubačenih poena u zbiru. U tri dana koliko je bio član Čikago Bulsa nije nastupio u ubjedljivom porazu protiv Majami Hita (91:134)







