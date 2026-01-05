Modriča trči za 34. rođendan Srpske: Neće ih zaustaviti ni "debeli" minus ni snijeg!

Devetu godinu zaredom, modrički rekreativci spremaju se za podvig koji spaja sportsku izdržljivost, tradiciju i ljubav prema otadžbini.

Izvor: MONDO/ARK Modriča

U petak, 9. januara 2026. godine, sa Trga dr Milan Jelić u Modriči krenuće trka koja je od lokalne inicijative postala prepoznatljiv simbol obilježavanja Dana Republike.

Ono što je nekada počelo kao skromna inicijativa male, ali odabrane grupe modričkih zaljubljenika u trčanje, danas je preraslo u tradicionalni sportski događaj. Upravo iz te neformalne grupe građana, vođene entuzijazmom, nastalo je Udruženje građana "Atletsko rekreativni klub" (ARK) Modriča. Danas je ovaj klub aktivno učestvuje u sportskom životu opštine, prepoznatljiv ne samo po ovoj zimskoj trci, već i po organizaciji međunarodne ulične trke koja se održava u sklopu proslave Dana opštine 28. juna, čime Modriča potvrđuje status grada sporta.

Jedinstvena simbolika ove trke ogleda se u njenoj distanci, svake godine trkači prelaze onoliko kilometara koliko Republika Srpska slavi godina. Iako ovaj izazov iz godine u godinu postaje sve zahtjevniji, Modričanima i njihovim gostima to još uvijek ne predstavlja prepreku. Naprotiv, motivacija raste uporedo sa kilometrima.

Podsjećamo, dionica je sa početnih 26 kilometara u prvim godinama organizacije, kroz vrijeme narasla na ovogodišnjih 34 kilometra, koliko će se trčati u čast 34. rođendana Srpske.

Ovogodišnja trka biće poseban test izdržljivosti. Meteorolozi najavljuju snježni pokrivač i temperature koje će se u jutarnjim časovima spuštati i do -4°C, ali modrički trkači poručuju da "hladnoća ne može ništa toplini srca koja ih pokreće".

Start trke zakazan je za 8 časova ujutro na Trgu dr Milan Jelić, koji će ujedno biti i mjesto cilja. Specifičnost ovog događaja je u tome što on nema takmičarski karakter i ne juri se za rekordima. Trčaće se u grupi, umjerenim i ujednačenim tempom, kako bi se očuvalo zajedništvo i omogućilo učesnicima da dostojanstveno pređu zacrtanu dionicu. Dolazak prvih trkača na cilj predviđen je oko 11.15 časova.

Glavni cilj ove akcije nadilazi same kilometre. Organizatori ističu da je ključna poruka promocija sporta i zdravih životnih navika kao temelja svakog naprednog društva. Ukazivanje na važnost brige o fizičkom zdravlju svakog pojedinca je misija ARK Modriča, jer, kako kažu, samo zdrava i snažna populacija može istinski da izgrađuje i jača Republiku Srpsku u decenijama koje dolaze.

Manifestacija je, kao i uvijek, potpuno otvorena za javnost. Pozivaju se svi građani da se priključe glavnoj grupi u bilo kom dijelu trke i istrče dionicu u skladu sa svojim mogućnostima, bilo da je to simboličnih nekoliko stotina metara ili više kilometara. Za one koji ne planiraju trčati, podrška pored puta i na samom Trgu dr Milan Jelić biće dodatni vjetar u leđa trkačima koji se bore sa zimskim uslovima.

Ovaj tradicionalni događaj postao je nezaobilazan dio januarskih svečanosti, ali za članove ARK Modriča on ima i dodatnu težinu. Ova trka predstavlja i zvanični početak sezone trčanja u novoj kalendarskoj godini. Ona je uvertira u sve buduće sportske aktivnosti, takmičenja i putovanja koja očekuju članove kluba tokom 2026. godine.

Svečanim prolaskom kroz cilj u 11.15 časova, Modriča će još jednom poslati poruku da su upornost, sportski duh i jasna vizija zdravijeg društva jači od svake nedaće, pa čak i od oštre posavske zime.