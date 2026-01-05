Modriča trči za 34. rođendan Srpske: Neće ih zaustaviti ni "debeli" minus ni snijeg!

Devetu godinu zaredom, modrički rekreativci spremaju se za podvig koji spaja sportsku izdržljivost, tradiciju i ljubav prema otadžbini.
U petak, 9. januara 2026. godine, sa Trga dr Milan Jelić u Modriči krenuće trka koja je od lokalne inicijative postala prepoznatljiv simbol obilježavanja Dana Republike.
Ono što je nekada počelo kao skromna inicijativa male, ali odabrane grupe modričkih zaljubljenika u trčanje, danas je preraslo u tradicionalni sportski događaj. Upravo iz te neformalne grupe građana, vođene entuzijazmom, nastalo je Udruženje građana "Atletsko rekreativni klub" (ARK) Modriča. Danas je ovaj klub aktivno učestvuje u sportskom životu opštine, prepoznatljiv ne samo po ovoj zimskoj trci, već i po organizaciji međunarodne ulične trke koja se održava u sklopu proslave Dana opštine 28. juna, čime Modriča potvrđuje status grada sporta.
Jedinstvena simbolika ove trke ogleda se u njenoj distanci, svake godine trkači prelaze onoliko kilometara koliko Republika Srpska slavi godina. Iako ovaj izazov iz godine u godinu postaje sve zahtjevniji, Modričanima i njihovim gostima to još uvijek ne predstavlja prepreku. Naprotiv, motivacija raste uporedo sa kilometrima.
Podsjećamo, dionica je sa početnih 26 kilometara u prvim godinama organizacije, kroz vrijeme narasla na ovogodišnjih 34 kilometra, koliko će se trčati u čast 34. rođendana Srpske.
Ovogodišnja trka biće poseban test izdržljivosti. Meteorolozi najavljuju snježni pokrivač i temperature koje će se u jutarnjim časovima spuštati i do -4°C, ali modrički trkači poručuju da "hladnoća ne može ništa toplini srca koja ih pokreće".
Start trke zakazan je za 8 časova ujutro na Trgu dr Milan Jelić, koji će ujedno biti i mjesto cilja. Specifičnost ovog događaja je u tome što on nema takmičarski karakter i ne juri se za rekordima. Trčaće se u grupi, umjerenim i ujednačenim tempom, kako bi se očuvalo zajedništvo i omogućilo učesnicima da dostojanstveno pređu zacrtanu dionicu. Dolazak prvih trkača na cilj predviđen je oko 11.15 časova.
Modriča trči za 34. rođendan Srpske: Neće ih zaustaviti ni "debeli" minus ni snijeg!
Glavni cilj ove akcije nadilazi same kilometre. Organizatori ističu da je ključna poruka promocija sporta i zdravih životnih navika kao temelja svakog naprednog društva. Ukazivanje na važnost brige o fizičkom zdravlju svakog pojedinca je misija ARK Modriča, jer, kako kažu, samo zdrava i snažna populacija može istinski da izgrađuje i jača Republiku Srpsku u decenijama koje dolaze.
Manifestacija je, kao i uvijek, potpuno otvorena za javnost. Pozivaju se svi građani da se priključe glavnoj grupi u bilo kom dijelu trke i istrče dionicu u skladu sa svojim mogućnostima, bilo da je to simboličnih nekoliko stotina metara ili više kilometara. Za one koji ne planiraju trčati, podrška pored puta i na samom Trgu dr Milan Jelić biće dodatni vjetar u leđa trkačima koji se bore sa zimskim uslovima.
Ovaj tradicionalni događaj postao je nezaobilazan dio januarskih svečanosti, ali za članove ARK Modriča on ima i dodatnu težinu. Ova trka predstavlja i zvanični početak sezone trčanja u novoj kalendarskoj godini. Ona je uvertira u sve buduće sportske aktivnosti, takmičenja i putovanja koja očekuju članove kluba tokom 2026. godine.
Svečanim prolaskom kroz cilj u 11.15 časova, Modriča će još jednom poslati poruku da su upornost, sportski duh i jasna vizija zdravijeg društva jači od svake nedaće, pa čak i od oštre posavske zime.