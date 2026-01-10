logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo koliko Hrvate košta "Ubij Srbina" i ustaški poklič: FIFA propisala novu kaznu za komšije

Evo koliko Hrvate košta "Ubij Srbina" i ustaški poklič: FIFA propisala novu kaznu za komšije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

FIFA je kaznila Fudbalski savez Hrvatske (HNS) zbog navijača.

FIFA je kaznila Fudbalski savez Hrvatske (HNS) zbog navijača Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski savez Hrvatske (HNS) kažnjen je zbog ponašanja svojih navijača na posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Za neprimjereno ponašanje protiv Farskih Ostrva (blokirani prolazi i paljenje pirotehničkih sredstava), moraju da plate 18.500 švajcarskih franaka, dok je kazna stigla i za "divljanje" protiv Crne Gore u gostima.

Za taj meč HNS je kažnjen iznosom od 69.000 švicarskih franaka, uz još ograničenje broja navijača na sljedećoj domaćoj takmičarskoj utakmici. Na toj utakmici Hrvatski navijači su više puta skandirali ustaški pozdrav "Za dom spremni", dok se takođe u toku utakmice čulo i "ubij Srbina" za šta je delegat utakmice odmah prijavio disciplincima FIFA: Ukupno, dakle, HNS treba da plati 87.500 švajcarskih franaka.

Tokom utakmice na koju se odnosi navedena sankcija za smanjen kapacitet stadiona, HNS je dužan da zatvori najmanje 25 posto dostupnih sjedećih mjesta, pri čemu se zatvaranje prvenstveno odnosi na tribine iza golova.

Kao i brojni drugi Savezi, Hrvati će od FIFA tražiti da na toj utakmici umjesto "zatvaranja" tribine - na njoj sjede djeca i žene.

Tagovi

FIFA HNS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC