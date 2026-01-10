Evo koliko Hrvate košta "Ubij Srbina" i ustaški poklič: FIFA propisala novu kaznu za komšije

FIFA je kaznila Fudbalski savez Hrvatske (HNS) zbog navijača.

Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski savez Hrvatske (HNS) kažnjen je zbog ponašanja svojih navijača na posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Za neprimjereno ponašanje protiv Farskih Ostrva (blokirani prolazi i paljenje pirotehničkih sredstava), moraju da plate 18.500 švajcarskih franaka, dok je kazna stigla i za "divljanje" protiv Crne Gore u gostima.

Za taj meč HNS je kažnjen iznosom od 69.000 švicarskih franaka, uz još ograničenje broja navijača na sljedećoj domaćoj takmičarskoj utakmici. Na toj utakmici Hrvatski navijači su više puta skandirali ustaški pozdrav "Za dom spremni", dok se takođe u toku utakmice čulo i "ubij Srbina" za šta je delegat utakmice odmah prijavio disciplincima FIFA: Ukupno, dakle, HNS treba da plati 87.500 švajcarskih franaka.

Tokom utakmice na koju se odnosi navedena sankcija za smanjen kapacitet stadiona, HNS je dužan da zatvori najmanje 25 posto dostupnih sjedećih mjesta, pri čemu se zatvaranje prvenstveno odnosi na tribine iza golova.

Kao i brojni drugi Savezi, Hrvati će od FIFA tražiti da na toj utakmici umjesto "zatvaranja" tribine - na njoj sjede djeca i žene.