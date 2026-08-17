Dva "da", jedno "ne": Albert Rijera stopirao dogovoreno pojačanje Zvezde

Albert Rijera je odlučio da ne dovede Mesa de Vita u Crvenu zvezdu, dok je odobrio transfere Tiknizjana i Ristića.

Izvor: MN PRESS

Španski trener Albert Rijera promovisan je u nedelju u novog trenera Crvene zvezde i već je donio nekoliko krupnih odluka, od kojih je prva bila da se igrači iz "kaveza" ponovo nađu na njegovim treninzima. U pitanju su Mahmudu Bađo, Vladimir Lučić, Tomas Hendel i Vladimir Lučić, dok je istovremeno bio u komunikaciji sa rukovodstvom oko transfera.

Odmah je rekao "da" na transfer Naira Tiknizjana u Olimpijakos i istovremeno je pristao na dolazak Mihaila Ristića na njegovo mjesto, međutim takođe smo od njega sada čuli i "ne" za drugo rješenje na lijevom beku.

Rijera odbio Mesa de Vita

U pitanju je lijevi bek AZ Alkmara koji je praktično bio dogovoren za kraj prelaznog roka, međutim Albert Rijera ocijenio je da nije po njegovom ukusu. Kako piše "Mozzart Sport", Mes de Vit po profilu ne odgovara idejama koje će Rijera pokušati da donese sada na "Marakanu", tako da je tražio fudbalera koji više igra u sredini - kao Mihailo Ristić.

Da nije došao Rijera, moguće je da bi De Vit već bio promovisan kao novi lijevi bek Crvene zvezde, a možda bi i Tiknizjan ostao za mečeve sa Viktorijom iz Plzenja, međutim španski trener je insistirao na tome da mu nije potreban Jermen.

Osim Ristića, spominje se još Oleg Rjabčuk, moldavski reprezentativac.

Šta sprema Rijera?

Za sada je Albert Rijera najavio fudbalerima Crvene zvezde da će svi imati priliku da mu dokažu da zaslužuju šansu, istakavši već na prvom treningu da ne očekuje da sve vidi odmah u tih 90 minuta. Obećao je da će sa svima raditi, da želi prvo da upozna tim i da će tek onda "seći" i donositi odluke o transferima, a nema sumnje da će ih biti ovog leta na "Marakani".

Treba očekivati i da šansu dobiju fudbaleri koji su već došli ovog leta i retko su igrali - Loizu, Balov, Čam - dok bi iz drugog plana mogli da "iskoče" i neki poput Bađa, u koga rukovodstvo Zvezde i dalje ima poverenja.

Malo vremena za Rijeru

Problem za Rijeru je što neće imati dovoljno vremena da sve vidi prije nego što se završi ljetni prelazni rok, a prvu ocjenu moći će da donese u četvrtak (19.00) poslije utakmice sa Viktorijom iz Plzenja koja gostuje na stadionu "Rajko Mitić" u okviru plej-ofa Lige šampiona.

Na toj utakmici znamo samo da neće biti Mohameda Abu Fanija koji je dobio crveni karton na kraju meča sa Hapoelom, pa se priča da je na "izlaznim" vratima kao i Strahinja Eraković kome je "prošao rok" za otkup iz Zenita.