Crvena zvezda i Nair Tiknizjan se rastaju poslije godinu dana, a jermenski reprezentativac otišao je u Olimpijakos.
Jermenski reprezentativac Nair Tiknizjan nije stigao ni da upozna novog trenera Crvene zvezde Alberta Rijeru pošto je jutros doputovao u Atinu na potpis ugovora sa Olimpijakosom. Uprkos ranijim najavama da će Tiknizjan ostati u Zvezdi za mečeve protiv Viktorije iz Plzenja, odlučeno je ipak da transfer odmah bude kompletiran, pošto svakako nije u planovima Alberta Rijere, dok se postavlja i pitanje koliko bi motiva imao igrač koji odlazi.
Tiknizjan je jutros doputovao u Atinu i odmah su ga na aerodromu dočekale novinarske ekipe, tako da će postati dio vrlo jakog Olimpijakosa koji je u istom danu doveo i švajcarskog reprezentativca Rema Frojlera. Ovako je Tiknizjan došao u u Pirej:
⚪️ Η άφιξη του Ναϊρ Τικνιζιάν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό#Olympiakosfcpic.twitter.com/QaiyGMILDX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr)August 17, 2026
Već u toku dana očekuju ga ljekarski pregledi prije nego što bude predstavljen i zvanično kao novi igrač grčkog velikana.
Koliko će Zvezda zaraditi?
Tiknizjan nije ni sreo Alberta Rijeru: Odmah otišao da potpiše, više neće igrati za Zvezdu
Crvena zvezda je prodala Naira Tiknizjana za pet miliona evra, uz još dva miliona koje je moguće ostvariti kroz bonuse. S obzirom na to da je Tiknizjan došao u Zvezdu prije godinu dana za 1,7 miliona evra, može se reći da su na "Marakani" ostvarili više nego fin profit od njega.
Tiknizjana u Olimpijakosu očekuje ugovor na "4+1" godinu (poslednja godina saradnje je uslovna), a zarađivaće 1,1 milion evra po sezoni.
Tiknizjan je u Zvezdi odigra 54 utakmice i zabilježio je gol i sedam asistencija, a zamijeniće ga Mihailo Ristić.