Crvena zvezda i Nair Tiknizjan se rastaju poslije godinu dana, a jermenski reprezentativac otišao je u Olimpijakos.

Izvor: Twitter/gazzetta.gr/Screenshot

Jermenski reprezentativac Nair Tiknizjan nije stigao ni da upozna novog trenera Crvene zvezde Alberta Rijeru pošto je jutros doputovao u Atinu na potpis ugovora sa Olimpijakosom. Uprkos ranijim najavama da će Tiknizjan ostati u Zvezdi za mečeve protiv Viktorije iz Plzenja, odlučeno je ipak da transfer odmah bude kompletiran, pošto svakako nije u planovima Alberta Rijere, dok se postavlja i pitanje koliko bi motiva imao igrač koji odlazi.

Tiknizjan je jutros doputovao u Atinu i odmah su ga na aerodromu dočekale novinarske ekipe, tako da će postati dio vrlo jakog Olimpijakosa koji je u istom danu doveo i švajcarskog reprezentativca Rema Frojlera. Ovako je Tiknizjan došao u u Pirej:

⚪️ Η άφιξη του Ναϊρ Τικνιζιάν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό#Olympiakosfcpic.twitter.com/QaiyGMILDX — gazzetta.gr (@gazzetta_gr)August 17, 2026



Već u toku dana očekuju ga ljekarski pregledi prije nego što bude predstavljen i zvanično kao novi igrač grčkog velikana.

Koliko će Zvezda zaraditi?

Vidi opis Tiknizjan nije ni sreo Alberta Rijeru: Odmah otišao da potpiše, više neće igrati za Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Michal Dubiel/IPA Sport / ipa-ag Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Crvena zvezda je prodala Naira Tiknizjana za pet miliona evra, uz još dva miliona koje je moguće ostvariti kroz bonuse. S obzirom na to da je Tiknizjan došao u Zvezdu prije godinu dana za 1,7 miliona evra, može se reći da su na "Marakani" ostvarili više nego fin profit od njega.

Tiknizjana u Olimpijakosu očekuje ugovor na "4+1" godinu (poslednja godina saradnje je uslovna), a zarađivaće 1,1 milion evra po sezoni.

Tiknizjan je u Zvezdi odigra 54 utakmice i zabilježio je gol i sedam asistencija, a zamijeniće ga Mihailo Ristić.