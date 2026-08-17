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Tiknizjan nije ni sreo Alberta Rijeru: Odmah otišao da potpiše, više neće igrati za Zvezdu

Tiknizjan nije ni sreo Alberta Rijeru: Odmah otišao da potpiše, više neće igrati za Zvezdu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda i Nair Tiknizjan se rastaju poslije godinu dana, a jermenski reprezentativac otišao je u Olimpijakos.

Nair Tiknizjan stigao u Atinu na potpis ugovora sa olimpijakosom Izvor: Twitter/gazzetta.gr/Screenshot

Jermenski reprezentativac Nair Tiknizjan nije stigao ni da upozna novog trenera Crvene zvezde Alberta Rijeru pošto je jutros doputovao u Atinu na potpis ugovora sa Olimpijakosom. Uprkos ranijim najavama da će Tiknizjan ostati u Zvezdi za mečeve protiv Viktorije iz Plzenja, odlučeno je ipak da transfer odmah bude kompletiran, pošto svakako nije u planovima Alberta Rijere, dok se postavlja i pitanje koliko bi motiva imao igrač koji odlazi.

Tiknizjan je jutros doputovao u Atinu i odmah su ga na aerodromu dočekale novinarske ekipe, tako da će postati dio vrlo jakog Olimpijakosa koji je u istom danu doveo i švajcarskog reprezentativca Rema Frojlera. Ovako je Tiknizjan došao u u Pirej:


Već u toku dana očekuju ga ljekarski pregledi prije nego što bude predstavljen i zvanično kao novi igrač grčkog velikana.

Koliko će Zvezda zaraditi?

Crvena zvezda je prodala Naira Tiknizjana za pet miliona evra, uz još dva miliona koje je moguće ostvariti kroz bonuse. S obzirom na to da je Tiknizjan došao u Zvezdu prije godinu dana za 1,7 miliona evra, može se reći da su na "Marakani" ostvarili više nego fin profit od njega.

Tiknizjana u Olimpijakosu očekuje ugovor na "4+1" godinu (poslednja godina saradnje je uslovna), a zarađivaće 1,1 milion evra po sezoni. 

Tiknizjan je u Zvezdi odigra 54 utakmice i zabilježio je gol i sedam asistencija, a zamijeniće ga Mihailo Ristić.

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Tagovi

Nair Tiknizjan FK Crvena zvezda

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