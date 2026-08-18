Pet miliona evra već na računu Zvezde: Zbog ovoga su svi uglas rekli "da"

Crvena zvezda je dobila pet miliona evra od Olimpijakosa za transfer Naira Tiknizjana, što je ubrzalo realizaciju ovog posla.

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Jermenski reprezentativac Nair Tiknizjan prešao je iz Crvene zvezde u Olimpijakos, a na račun srpskog šampiona je pod oznakom "hitno" već uplaćen novac. Olimpijakos je u pokušaju da Tiknizjana odmah dovede dao isuviše dobru ponudu "bratskom" klubu i to je zapravo jedan od razloga zbog kojih je transfer tako brzo realizovan.

Prema izvještajima iz Grčke, dogovor je bio da Olimpijakos iste sekunde uplati cijeli iznos od pet miliona evra, što je već učinjeno, dok Crvena zvezda potencijalno može da zaradi još oko dva miliona evra kroz bonuse.

Nije baš uobičajeno da novac toliko brzo stigne na račun kluba koji prodaje igrača, kamoli u "komadu", a ne kroz rate, tako da Crvena zvezda nije previše razmišljala na ovu temu poslije eliminacije iz Lige šampiona i protraćene šanse da se dođe do velikog UEFA bonusa.

Uostalom, "da" je rekao i trener Albert Rijera, kako zbog činjenice da bi Zvezda imala koristi od ovog transfera finansijski, tako i zbog toga što ima sasvim druge ideje po strani na kojoj je inače igrao Nair Tiknizjan.

Šta čeka Tiknizjana u Olimpijakosu?

Izvor: MN PRESS

Grčki vicešampion ispao je u kvalifikacijama za Ligu šampiona od NEC Najmegena, za koji igra Dušan Tadić, a odmah je poslije toga odlučio dodatno da se pojača. Mendilibar je dobio Rema Frojlera, pa odmah i Naira Tiknizjana, što vjerovatno nije ni kraj pojačanjima kluba iz Pireja.

Tiknizjan će inače u crveno-bijelom dresu zarađivati 1,1 milion evra godišnje, a potpisao je ugovor na četiri sezone, uz mogućnost produžetka na još jednu sezonu.

Šta će sada Zvezda?

Izvor: MN PRESS

U ekipi su od klasičnih lijevih bekova ostali samo Matej Strika (16) i Adem Avdić (povrijeđen na duže vrijeme), tako da će Zvezda vrlo brzo dovesti pojačanja. Očekuje se svakog časa promovisanje Mihaila Ristića iz Selte, dok se pojavila informacija i da bi Oleg Rjabčuk mogao da pojača klub iz Ljutice Bogdana.

U svakom slučaju djeluje da niko od njih neće igrati lijevog beka protiv Viktorije iz Plzenja u četvrtak (19.00) nego će Albert Rijera da se prilagodi na nove okolnosti i već zna kako.