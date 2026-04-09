Perica Ognjenović pred krajiški derbi: Hrabro i kvalitetno na Borac!

Nebojša Šatara
U petak je na rasporedu krajiški derbi između Rudar Prijedora i banjalučkog Borca u okviru 28. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Rudar Borac izjava Perica Ognjenović Izvor: FK Borac

Šef stručnog štaba Rudara Perica Ognjenović da njegov tim prilazi derbiju Krajine kao i svakom drugom meču.

"I ovoj utakmici prilazimo kao svakoj drugoj -sa željom da pobijedimo i pokažemo najbolji fudbal. Kao i uvijek, vidjećemo da li je to dovoljno. Imamo sitnijih povreda i trudimo se da što prije osvježimo igrače kako bi bili spremni", istakao je Ognjenović.

Borac je lider na tabeli sa 65 bodova, dok je Rudar-Prijedor deveti sa 23 i do kraja će se boriti za opstanak. Prijedorčani vjeruju da mogu parirati favoritu.

"Pripremamo se najbolje moguće. Rudar u svakoj utakmici nastoji da igra hrabro i kvalitetno. Igramo protiv izuzetno jakog protivnika, sigurno neće biti lako, ali imamo pravo da se nadamo", dodao je Ognjenović.

Ovim susretom počinje posljednja četvrtina prvenstva, a pred Rudarom je devet odlučujućih utakmica.

"Idemo utakmicu po utakmicu i pokušaćemo da odigramo što kvalitetnije. Kalkulacije nisu pametne. Rudar se uvijek oslanjao na sebe i to je jedini put. U svaku utakmicu ulazimo maksimalno i pokušavamo da igramo najbolji mogući fudbal. Svaka utakmica u ligi je priča za sebe", zaključio je trener "rudara".

PREMIJER LIGA BIH - 28. KOLO:

Petak:

Posušje - Široki Brijeg (18.00)
Rudar Prijedor - Borac (20.30)

Subota:

Velež - Sloga (16.00)
Radnik - Željezničar
Sarajevo - Zrinjski (18.30)



