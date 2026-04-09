Borac gostuje u Prijedoru, Marinović oprezan: Prvenstvo se "lomi" - treba držati kontinuitet, a to nije nimalo lako

Bojan Jakovljević
Banjalučki Borac gostovaće u petak od 20.30 časova Rudar Prijedoru.

Vinko Marinović najavio krajiški derbi Rudar Prijedor Borac Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Rudar Prijedor će ugostiti banjalučki Borac na svom Gradskom stadionu. Meč u Prijedoru biće odigran u noćnom terminu od 20.30 na Veliki petak, što nije naišlo na odobravanje kod navijača "rudara", koji neće prisustvovati "Krajiškom derbiju".

Šef stručnog štaba banjalučkih "crveno-plavih" Vinko Marinović ističe važnost predstojećeg duela.

"Slijedi nam odlučujući dio prvenstva i svjesni smo toga. Utakmica sa Rudar Prijedorom nam je od izuzetne važnosti jer ulazimo u dio prvenstva u kojem je potrebna maksimalna koncentracija, disciplina i mentalna snaga mora biti prisutna u svakoj utakmici", istakao je Marinović.

Za protivničku ekipu, koju s klupe predvodi Marinovićev nekadašnji saigrač iz Crvene zvezde Perica Ognjenović, imao je samo riječi hvale.

"Gostujemo ekipi koja je tehnički jako dobra, pokretljiva i sasvim sigurno njihove igre su bolje nego bodovni učinak. Znamo njihove kvalitete, ali najveći fokus je na nama. Želimo da ponovimo igre iz dosadašnjeg toka prvenstva, da uđemo sa jasnim pristupom, energijom, koncentracijom i disciplinom. Ovo što imamo i gradimo, ovaj nivo igre, jedino na takav način može da se ispolji. Vjerujem da, ukoliko u tome uspijemo, ostvarićemo svoj cilj i u ovoj utakmici, a to su tri boda", poručio je trener Borca, koji ni na ovom susretu neće moći da računa na povrijeđenog Srđana Grahovca, dok je zbog problema sa koljenom upitan za ovaj duel i Jurih Karolina.

MALA RAZLIKA U DNU

Borba za opstanak izuzetno je neizvjesna. "Mala je razlika, sve ekipe imaju kvalitet. Nije velika bodovna razlika, tako da nas sasvim sigurno čeka neizvjesnost do samog kraja. Ipak, mi kao klub razmišljamo samo o svojim ciljevima."

Prijedorčane krasi veliki broj stranaca, igraju otvoreno, požrtvovano, sa željom da što više drže loptu u svom posjedu, te pokažu da se mogu ravnopravno nositi sa svima. Ipak, Banjalučani su sve tri dosadašnja međusobna duela riješili u svoju korist, i to bez primljenog gola (6:0, 2:0, 3:0).

"Uvijek žele da imaju posjed i dominaciju. Sada su u fazi napada još kvalitetniji, doveli su Romeru i Ricmajera i u posljednje vrijeme igraju na drugačiji način. Pokušavaju što brže doći do gola, tako da su dobra i kvalitetna ekipa koja je svima neugodan protivnik. Tako će sigurno biti i nama, zato sam i rekao da nas čeka teška utakmica. U svakoj sljedećoj, a naravno da idemo korak po korak, biće potrebna još veća disciplina, koncentracija i mentalni pristup i energija. Vjerujem u svoju ekipu. Izgradili smo jedan način igre i tako želimo da igramo i u posljednjem dijelu prvenstva. Ono što je najbitnije u ovom prvenstvu je da držite kontinuitet. Mi smo u tome uspjeli, a to nije nimalo lako. Izdržali smo, sada je ostao posljednji krug u kojem želimo da potvrdimo dobre igre", zaključio je Marinović.

Susret 28. kola bh. elite sudiće Haris Halkić iz Sanskog Mosta.

PREMIJER LIGA BIH - 28. KOLO:

Petak:

Posušje - Široki Brijeg (18.00)
Rudar Prijedor - Borac (20.30)

Subota:

Velež - Sloga (16.00)
Radnik - Željezničar
Sarajevo - Zrinjski (18.30)



