Košarkaški trener Miroslav "Muta" Nikolić još jednom prokomentarisao neuspjeh Srbije na Eurobasketu 2025.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije nisu uspjeli da osvoje medalju na Eurobasketu, potpuno su podbacili i već u osmini finala ispali su od Finske, a taj rezultat naišao je na oštre komentare u Srbiji. Među najvećim kritičarima reprezentacije Srbije je Miroslav "Muta" Nikolić, koji je nekoliko puta prokomentarisao ovaj veoma loš rezultat.

Košarkaški trener Dragan Jakovljević upitao je u svom podkastu Miroslava Nikolića kako njemu zvuče priče o virusu, a "Muta" je bio veoma oštar. Slično nešto kao Zoran "Moka" Slavnić nedavno za MONDO, kada je od Pešića tražio da preuzme odgovornost i da virus ne pominje kao izgovor.

"Ni na šta mi to ne liči. Samo mogu da spomenem jednog igrača - a bilo je takvih još - Danilovića! Daniloviću je noga bila crna, poplavila je skroz, i nije mogao da stane na nju. Primio je četiri injekcije da bi igrao finale protiv Italijana. I odigrao je fenomenalno! A rizikovao je i svoju karijeru, da mu 'ode' noga, da ne može da igra više... E, to je poenta", rekao je Muta Nikolić.

Vidi opis "To mi je malo smiješno, ni na šta mi ne liči": Muta Nikolić isprozivao reprezentaciju Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Po riječima Miroslava Nikolića, reprezentacija Turske bila je smještena u istom hotelu i nije imala problema sa virusima. Zapravo, Turci su uspjeli da stignu do samog kraja takmičenja - igrali su finale i izgubili od Njemačke, a na tom putu savladali su i srpsku selekciju, još u grupnoj fazi.

"Ja ne znam stvarno da li su oni imali taj virus. Šarenac kaže da nije bila korona. U istom hotelu su bili i Turci, pa niko od njih nije imao... To mi je malo smiješno, ali ne znam. Nemam tačnu informaciju", zaključio je iskusni trener koji je godinama bio u stručnom štabu reprezentacije Srbije.

Podsjećamo, Srbija je na Evropskom prvenstvu u košarci zabilježila pobjede na prva četiri meča grupne faze, zatim izgubila od Turske direktan duel za prvo mjesto u grupi, a onda i od Finske u nokaut fazi. Drugi poraz značio je i kraj takmičenja za selekciju Svetislava Pešića, koju su mnogi vidjeli kao novog šampiona Evrope pred početak takmičenja.