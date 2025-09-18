logo
"To mi je malo smiješno, ni na šta mi ne liči": Muta Nikolić isprozivao reprezentaciju Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Košarkaški trener Miroslav "Muta" Nikolić još jednom prokomentarisao neuspjeh Srbije na Eurobasketu 2025.

Miroslav Muta Nikolić o neuspjehu Srbije na Eurobasketu Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije nisu uspjeli da osvoje medalju na Eurobasketu, potpuno su podbacili i već u osmini finala ispali su od Finske, a taj rezultat naišao je na oštre komentare u Srbiji. Među najvećim kritičarima reprezentacije Srbije je Miroslav "Muta" Nikolić, koji je nekoliko puta prokomentarisao ovaj veoma loš rezultat.

Košarkaški trener Dragan Jakovljević upitao je u svom podkastu Miroslava Nikolića kako njemu zvuče priče o virusu, a "Muta" je bio veoma oštar. Slično nešto kao Zoran "Moka" Slavnić nedavno za MONDO, kada je od Pešića tražio da preuzme odgovornost i da virus ne pominje kao izgovor.

"Ni na šta mi to ne liči. Samo mogu da spomenem jednog igrača - a bilo je takvih još - Danilovića! Daniloviću je noga bila crna, poplavila je skroz, i nije mogao da stane na nju. Primio je četiri injekcije da bi igrao finale protiv Italijana. I odigrao je fenomenalno! A rizikovao je i svoju karijeru, da mu 'ode' noga, da ne može da igra više... E, to je poenta", rekao je Muta Nikolić.

Po riječima Miroslava Nikolića, reprezentacija Turske bila je smještena u istom hotelu i nije imala problema sa virusima. Zapravo, Turci su uspjeli da stignu do samog kraja takmičenja - igrali su finale i izgubili od Njemačke, a na tom putu savladali su i srpsku selekciju, još u grupnoj fazi.

"Ja ne znam stvarno da li su oni imali taj virus. Šarenac kaže da nije bila korona. U istom hotelu su bili i Turci, pa niko od njih nije imao... To mi je malo smiješno, ali ne znam. Nemam tačnu informaciju", zaključio je iskusni trener koji je godinama bio u stručnom štabu reprezentacije Srbije.

Podsjećamo, Srbija je na Evropskom prvenstvu u košarci zabilježila pobjede na prva četiri meča grupne faze, zatim izgubila od Turske direktan duel za prvo mjesto u grupi, a onda i od Finske u nokaut fazi. Drugi poraz značio je i kraj takmičenja za selekciju Svetislava Pešića, koju su mnogi vidjeli kao novog šampiona Evrope pred početak takmičenja.

Tagovi

orlovi Srbija Eurobasket 2025 Miroslav Nikolić

