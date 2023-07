Svi čekaju da zaigra na Vimbldonu, a Novak misli o Srbiji: Najveći ikada juri još jedan trofej sa reprezentacijom!

Novak Đoković će nastupati za Srbiju u Dejvis kupu!

Izvor: Profimedia

Usred Vimbldona, dok čeka meč trećeg kola turnira sa Stanislasom Vavrinkom, Novak Đoković obradovao je navijače u Srbiji. Teniski savez i selektor Viktor Troicki objavili su širi spisak reprezentacije Srbije za finalni turnir Dejvis kupa koji će se igrati u Valensiji u septembru i na njemu se nalazi i najbolji teniser u istoriji.

Srbija igra u grupi C od 12. do 17. septembra protiv Španije, Češke i Južne Koreje, a ukoliko prođu grupu otići će na završni turnir u Malagi od 21. do 26. septembra. Tu će se naći osam najboljih teniskih reprezentacija na svijetu, a Viktor Troicki je objavio spisak

Za put među osam najboljih reprezentacija planete u 2023. godini u Dejvis kupu za Srbiju će se boriti Novak Đoković, Miomir Kecmanović, Laslo Đere, Dušan Lajović, Hamad Međedović, Filip Krajinović, Miljan Zekić, Nikola Ćaćić, Ivan Sabanov, Matej Sabanov i Branko Đurić.

Srbija je jedini trofej u Dejvis kupu osvojila 2010. godine, a u kvalifikacijama za finalni turnir u februaru savladali su Norvešku 4:0. U septembru će se odigrati još tri grupe, a u A grupi su Kanada, Italija Švedska i Čile. u grupi B se sastaju Australija, Velika Britanija, Francuska i Švajcarska. dok u grupi C igraju Hrvatska, SAD, Holandija i Finska.

Da bi srpski tim prošao u borbu za trofej potrebno je da bude među dvije najbolje ekipe.

