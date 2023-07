Evo zašto Englezi navijaju protiv Novaka! Sramotan tekst Britanca - "Čudnovati Srbin, kopira našeg fudbalera!"

U britanskom listu "Independent" objavljen je tekst u kome je objasnio zašto su navijači na Vimbldonu navijali protiv Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Engleski novinar Džim Vajt iz lista "Telegraf" je tokom Rolan Garosa objavio vrlo ružan tekst o Novaku Đokoviću u kome je isticao da "niko ne voli srpskog tenisera", uz laičko posmatranje političke situacije na Kosovu i Metohiji, dok se i tokom Vimbldona nije proslavio izvještavanjem o najboljem svih vremena. U izvještaju sa meča drugog kola između Đokovića i Tompsona, u fokus je stavio tenisera iz Australije koji je izgubio 3:0.

"Tompson nikada prije nije igrao na Centralnom terenu. Tek je 70. na svijetu, ali 29-godišnji Australijanac je neočekivano bio tema mnogih jutarnjih razgovora tokom za stolom u Velikoj Britaniji. A istovremeno, mnogo njih nije ni čulo za ovog momka iz Sidneja sve do juče. Ipak, uživao je gotovo 'partizansku' podršku na istorijskom mjestu gdje je svaki njegov pobjednički udarac pozdravljan riječima odobravanja publike, a njegov povratak u svlačionicu nakon poraza praćen je ovacijama. I postoji razlog za to, a to je jer je igrao protiv Novaka Đokovića, a Centralni teren je već dugo njegova zona", stoji u tekstu ovog autora koji se osvrnuo i na brojne zvižduke koje je dobio Srbin.

Svađao se sa navijačima u publici i zato je sarkastično poslije meča rekao da ima "romantičan odnos i specijalnu vezu sa ovim terenom", što i nije iznenađenje kada se uzme u obzir koliko su navijali za Tompsona, ali na krajnje nekulturan način, što nije prvi put da se Srbin sa tim suočava.

"(...) Bio je nevjerovatan. Možda nema Federerovu gracioznost ili Nadalom šarm, ali će nedostajati Centralnom terenu. Naravno da je Tompson pokušao, njegov servis je napadao Novaka, njegovi riterni su bili pametni, na trenutke je djelovao kao pravi izazivač. Da je imao malo više sreće, dobio bi drugi set. Problem je bio to protiv koga je igrao: Đoković je jednostavno predobar. Zaista, činilo se da je čudnovati Srbin crpio snagu iz antipatije koja je dolazila sa tribina, postajući sve bolji sa svakim glasom za svog protivnika. Nakon što je osvojio taj-brejk u drugom setu, pokazao je na sljepoočnicu imitirajući proslavu gola engleskog fudbalera Markusa Rašforda", naveo je autor gdje je još jednom pokazao neobaviještenost, pošto Nole je godinama prije nego što je Rašford postao fudbaler - to isto radio na terenu.

"To je bio gest osmišljen da podsjeti na snagu njegove volje, superiornost njegovog načina razmišljanja. Uostalom, ovo mu je bila 350. grend slem pobjeda i orijentir koji kaže da će ih doći još mnogo", stoji u zaključku krajnje neobičnog izvještaja o rekordnoj pobjedi Novaka Đokovića, a bilo bi zanimljivo vidjeti kako su izgledale Federerove (369) i Nadalove (314).

Podsjetimo, Novak Đoković u trećem kolu Vimbldona igra protiv Stena Vavrinke u petak, ne prije 18 časova.