NOVAK DOBIO PROTIVNIKA U TREĆEM KOLU VIMBLDONA! Čeka ga stari dužnik - on mu je "oteo" dva grend slema

Novak Đoković igraće protiv Stena Vavrinke u trećem kolu Vimbldona. Švajcarski teniser je poslije svih odlaganja i čekanja konačno završio svoj meč u drugoj rundi i pobijedio je Tomasa Ečeverija (Argentina) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Njihov duel prvobitno je bio zakazan za srijedu, ali je zbog problema sa kišom pomjeren za četvrtak.

Sada je pitanje kada bi taj meč mogao da bude odigran, jer je došlo do mnogih pomjeranja. Prvobitno bi trebalo da bude petak, ali s obzirom na sva dešavanja i na ogroman broj mečeva druge runde koji treba da se završi, ne bi bilo isključeno da se odgodi na subotu. Čeka se konačna odluka organizatora tokom dana i tada će sve dileme biti riješene. Biće to njihov 27. susret, 20 puta je Novak slavio. Dva poraza, koja i dan danas bole Srbina, su bila u finalima US opena (2016. godine) i Rolan Garosa godinu dana ranije.

Poslije pobjede protiv Tompsona i prolaska u treću rundu Novak je otkrio da će navijati za švajcarskog igrača. Ispunila mu se želja.

"On je uzeo od mene dva grend slema, pobijedio me u dva finala! Volim Stena, sjajna osoba, radi izvanredne stvari, radi stvari koje ne može svako. Imao je operacije koljena, a još stvara tenisku istoriju. Ne smijemo da zaboravimo da je trostruki grend slem šampion. To je nešto za poštovanje nakon svega što je prošao, a i dalje je tu. Jedan od najboljih bekhenda koje sam vidio, jak, kompletan, može da igra na svim podlogama. Nadam se da ćemo igrati, to će biti duel veterana", poručio je Novak tada.

