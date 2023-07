PA ON MI JE OTEO DVA GREND SLEMA! Novak razbio rivala, pa uperio prst u Švajcarca - Hoću opet da igram sa njim!

Novak ne krije da će u meču potencijalnih rivala za treće kolo VImbldona navijati za Stena Vavrinku!

Novak Đoković je savladao Džordana Tompsona u drugom kolu Vimbldona, a iako još uvijek ne zna rival u narednom meču, pričao je o tome! U duelu drugog kola koji je pomjeren za četvrtak zbog kiše sastaće se Tomas Ečeveri i Stanislav Vavrinka, a Đoković Švajcarcu ne zaboravlja neke poraze!

"On je uzeo od mene dva grend slema, pobijedio me u dva finala! Volim Stena, sjajna osoba, radi izvanredne stvari, radi stvari koje ne može svako. Imao je operacije koljena, a još stvara tenisku istoriju. Ne smijemo da zaboravimo da je trostruki grend slem šampion. To je nešto za poštovanje nakon svega što je prošao, a i dalje je tu. Jedan od najboljih bekhenda koje sam vidio, jak, kompletan, može da igra na svim podlogama. Nadam se da ćemo igrati, to će biti duel veterana!", rekao je Novak na konferenciji za medije i jasno stavio do znanja za koga će navijati u četvrtak.

Naravno sve je zanimalo da li ga jurnjava za trofejima i rekordima dodatno pritiska i da li mu je teže da igra kada zna da cijeli svijet očekuje da u svakom meču pomjeri granice teniske istorije.

"Ne osjećam manji pritisak. Svaki put kada izađem na teren kada je grend slem u pitanju, uvijek očekujem više od sebe. Svi očekuju, ljudi kraj TV, uživo. Svakako to poštujem, jer mi to daje dodatnu motivaciju da pravim istoriju. To ne mijenja način na koji igram, još uvijek želim da stvaram rezultate i to čini moju avanturu boljom", istakao je on.

Na kraju su ga pitali i za najavu njegovog teniskog sindikata PTPA koja je pobudila mnogo interesovanja. Ne zna se šta će biti potez koji je najavljen, a Srbin nije krio planove.

"Nije ništa specijalno. S vremena na vrijeme PTPA izađe sa saopštenjem o strategiji, partnerstvu. To je jedino što znam sada. Vašek i ja smo radili intervjue, to je nešto što će uskoro izaći", završio je Novak.

