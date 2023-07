"Čekaj, jesi ti vidio kako Novak igra!?" Novinari opet zaboravili ko je Đoković, Sten Vavrinka im očitao lekciju!

Sten Vavrinka nije mogao da vjeruje šta su ga pitali o Novaku Đokoviću.

Švajcarski teniser Sten Vavrinka biće rival Novaka Đokovića u trećem kolu Vimbldona - i to već u petak u večernjim časovima. Meč na Centralnom terenu sigurno će privući veliki broj gledalaca pošto je dobro poznato da je to "teniski klasik" jer su Đoković i Vavrinka godinama unazad vodili nezaboravne bitke, prije svega na grend slemovima, a Nole se čak našalio i da nije zaboravio da mu je Švajcarac "ukrao dvije titule" na Rolan Garosu i US Openu.