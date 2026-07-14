logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Objava Kejt Midlton sa Vimbldona privukla veliku pažnju: Zašto nema nijedne njegove slike?

Objava Kejt Midlton sa Vimbldona privukla veliku pažnju: Zašto nema nijedne njegove slike?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kejt Midlton objavila je fotografije sa ovogodišnjeg Vimbldona na kojima su slike sa finalistima, ali na njima nema Saše Zvereva.

Kejt Midlton objavila slike sa Vimbldona bez Zvereva Izvor: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kejt Midlton je predala pehare u obje konkurencije na Vimbldonu, prvo u ženskoj u subotu kada je uručila trofeje pobjednici Lindi Noskovoj i finalistkinji Karolini Muhovoj. Dan kasnije je isto učinila u muškom singlu kada je trofeje dala Janiku Sineru i Saši Zverevu. Ali, tu se krije i jedan detalj koji je privukao ogromnu pažnju.

Princeza od Velsa je objavila najzanimljivije fotografije sa trećeg grend slema sezone na zvaničnom Instagram nalogu. Na osam fotografija nalaze se skoro svi. Ono što je primijetno jeste da nigdje nema slike sa Sašom.

Na prvim slikama je ona sa porodicom, Princom Vilijamom i decom Džordžom i Šarlot, pa onda slika gdje uručuje pobjedničke pehare Noskovoj i Sineru. Naredna slika je momenat dodjele utješnog trofeja Muhovoj i onda slijedi nova fotografija sa Janikom, pa slika kraljevske lože sa djecom i Vilijamom i na kraju pozdravi sa skupljačima loptica.

Dakle, ni na jednoj od njih se ne nalazi njemački teniser i taj detalj je pokrenuo razne spekulacije. Zašto nema samo Zvereva? Navodno je mogući razlog zaštita imidža i izbjegavanje neprijatnih komentara. Poznato je da je Sašu bivša djevojka optužila za nasilje i da je zbog toga bio i na suđenju...

Pogledajte

00:33
Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Interesantan detalj poslije finala je bio i taj što Siner nije ispoštovao kraljevski protokol i nije se poklonio pred Princezom od Velsa. Zverev je to učinio, za razliku od njega.

Nije joj prvi teniser svijeta pokazao neophodno poštovanje u tom momentu, ali izgleda da mu na tome nije mnogo zamjerila. Njemu je pružila ruku, dok to nije bio slučaj kada je Saši davala trofej.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis Kejt Midlton

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC