Tri potpisa u Hetafeu u 24 sata: Protivnik Partizana se pojačao

Uoči meča sa Partizanom, Hetafe je potpisao tri igrača, uključujući Mohiku i Unala.

Izvor: ALEJANDRO MATIAS / imago sportfotodienst / Profimedia

FK Partizan ostvario je plasman u plej-of Lige konferencija pošto je sa dvije pobjede izbacio kazahstanski Tobol (ukupno 5:1). To znači da će već idućeg četvrtka Partizan gostovati španskom Hetafeu, sedmoj ekipi La Lige iz prošle sezone koja se poslije čak pet sezona vraća u evropska takmičenja.

Zbog toga u Hetafeu vrijedno rade da obezbijede pojačanja svom treneru Havijeru Bordalasu, tako da su u danu kada se saznalo da će Partizan biti protivnik madridskog kluba - objavljena tri potpisa.

Ko je pojačao Hetafe?

Hetafe je objavio da je produžio ugovor sa zamenikom kapitena, golmanom Davidom Sorijom, koji je bio na meti nekoliko klubova iz Španije ovog ljeta. Na ovaj način Hetafe je "zaključao" čuvara mreže koji je među njegovim stativama još od 2018. godine kada je došao iz Sevilje i u posljednjih osam sezona propustio je samo 11 utakmica u La Ligi.

Osim njega, Hetafe je "vratio" i Enesa Unala, turskog napadača, kome će ovo biti drugi mandat u klubu. Stigao je iz Bornmuta u koji je otišao 2024. godine na pozajmicu, potom je i otkupljen, a kako nije u planovima novog trenera "trešnjica", odlučeno je da se vrati u predgrađe Madrida. S obzirom na to da je imao sezone od po 16 i 15 golova (ukupno 36 na 109 utakmica), biće veliko pojačanje u napadu za Bordalasa.

✍️ : Johan Mojica, refuerzo para el lateral izquierdo.



Acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso del jugador colombiano.



¡Bienvenido a Getafe, Mojica! — Getafe C.F. (@GetafeCF)August 13, 2026



Takođe, veliko pojačanje stiže i u odbrani. U pitanju je Johan Mohika, kolumbijski lijevi bek, koji stiže iz Majorke. Radi se o igraču koji je skoro svoj čitav "radni vek" u Španiji, a interesantno je da je bio na meti i Crvene zvezde pre nekoliko godina.

Kakav je odgovor Partizana?

Saša Ilić nije dobio Idrisa Babu za mečeve protiv Tobola, što će se promijeniti za dvomeč sa Hetafeom, dok sada kreće druga bitka za crno-bijele: dovesti Nikolu Čumića i Igora Miladinovića na vrijeme.

Njihovi transferi su iz Rubina i Sent Etjena su se malo zakomplikovali, iz različitih razloga. Rubin traži obeštećenje za Čumića i Partizan pokušava da "izboksuje" da ga dovede samo uz dogovor oko procenata od idućeg transfera, dok Sent Etjen pak traži obaveznu klauzu o otkupu, dok se za Miladinovića interesuju i neki drugi klubovi.

Zbog toga trenutno transferi nisu završeni, a Partizan mora da požuri kako bi obojicu registrovao do meča u predgrađu Madrida idućeg četvrtka od 19 časova.