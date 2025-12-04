Sarajevska košarkaška bomba: Bosna dovela pojačanje iz Evrokupa!

Dosadašnji bek Manrese novi je član spoljne linije "studenata".

Izvor: Sandy Ghoraryeb / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška bomba odjeknula je u Sarajevu – Bosna je za nastavak sezone dovela pojačanje iz Evrokupa!

Dres "studenata" zadužuje bek Alfonso Plamer (28), reprezentativac Portorika i dosadašnji član Manrese. U dresu španskog kluba Plamer je ove sezone u drugom evropskom takmičenju po jačini prosječno bilježio 14.8 poena, 2.8 skokova i 1.8 asistencija za 19 minuta na parketu.

Kad je riječ o Evrokupu, nastupao je još za Ulm i Pariz, a karijeru je gradio i u Grčkoj (Lavrio), Meksiku (Meksiko Siti Kapitanes) i rodnom Portoriku (Kapitanes de Arusibo).

Tokom koledž dana, bio je, između ostalog, na univerzitetima Juta i Ilinoj.

Podsjetimo, Bosna ove sezone igra u ABA ligi, nakon 15 godina. U prva tri kola upisala je isto toliko poraza, ali je potom nanizala četiri pobjede i ravnopravno konkuriše za plasman u Top 8.

Takođe, Sarajlije biju bitke i u FIBA Evropa kupu, u kojem su izborili nastup u drugoj rundi.

(mondo.ba)