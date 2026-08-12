Ava Karabatić pobjegla od nasilnog vjerenika: Potražila pomoć u konzulatu

Hrvatska starleta Ava Karabatić privedena je u Beogradu, a nakon provjere njenog statusa utvrđeno je da je prekršila odredbe Zakona o strancima. U toku je prekršajni postupak.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Hrvatska starleta Ava Karabatić privedena je danas u Beogradu, a protiv nje je podnijeta prekršajna prijava zbog kršenja odredbi Zakona o strancima.

Prema navodima srpskih medija, policija je u koordinaciji sa Upravom za strance izvršila provjeru njenog statusa i utvrdila nepravilnosti vezane za boravak u Srbiji.

Nezvanično, Karabatićeva je sprovedena dežurnom sudiji za prekršaje po skraćenom postupku, nakon čega bi trebalo da bude predata Upravi za strance radi daljeg postupanja.

Privođenju je prethodila drama koja se, prema njenim tvrdnjama, odigrala u prijepodnevnim časovima.

Karabatićeva je navodno uspjela da napusti stan u beogradskom naselju Resnik, gdje ju je partner L. Z. držao pod kontrolom.

Kako prenose mediji, partneru je rekla da mora da ode u konzulat kako bi riješila pitanja vezana za dokumenta.

Po dolasku ispred zgrade konzulata u Ulici kneza Miloša, ušla je unutra i od službe obezbjeđenja zatražila zaštitu.

Nakon toga je, prema navodima medija, dala izjavu policiji u stanici u Rakovici i prijavila partnera za nasilje.

Policija je potom pokušala da stupi u kontakt sa L. Z., ali se nije javljao na telefon. Patrola je obišla i adresu na kojoj je boravio u Resniku, ali ga nije zatekla.

Za muškarcem se i dalje traga, dok se očekuje odluka nadležnih organa o daljem statusu Ave Karabatić nakon okončanja prekršajnog postupka.