logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ava Karabatić pobjegla od nasilnog vjerenika: Potražila pomoć u konzulatu

Ava Karabatić pobjegla od nasilnog vjerenika: Potražila pomoć u konzulatu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Hrvatska starleta Ava Karabatić privedena je u Beogradu, a nakon provjere njenog statusa utvrđeno je da je prekršila odredbe Zakona o strancima. U toku je prekršajni postupak.

va Karabatić privedena u Srbiji Izvor: Mondo/Goran Sivački

Hrvatska starleta Ava Karabatić privedena je danas u Beogradu, a protiv nje je podnijeta prekršajna prijava zbog kršenja odredbi Zakona o strancima.

Prema navodima srpskih medija, policija je u koordinaciji sa Upravom za strance izvršila provjeru njenog statusa i utvrdila nepravilnosti vezane za boravak u Srbiji.

Nezvanično, Karabatićeva je sprovedena dežurnom sudiji za prekršaje po skraćenom postupku, nakon čega bi trebalo da bude predata Upravi za strance radi daljeg postupanja.

Privođenju je prethodila drama koja se, prema njenim tvrdnjama, odigrala u prijepodnevnim časovima.

Karabatićeva je navodno uspjela da napusti stan u beogradskom naselju Resnik, gdje ju je partner L. Z. držao pod kontrolom.

Kako prenose mediji, partneru je rekla da mora da ode u konzulat kako bi riješila pitanja vezana za dokumenta.

Po dolasku ispred zgrade konzulata u Ulici kneza Miloša, ušla je unutra i od službe obezbjeđenja zatražila zaštitu.

Nakon toga je, prema navodima medija, dala izjavu policiji u stanici u Rakovici i prijavila partnera za nasilje.

Policija je potom pokušala da stupi u kontakt sa L. Z., ali se nije javljao na telefon. Patrola je obišla i adresu na kojoj je boravio u Resniku, ali ga nije zatekla.

Za muškarcem se i dalje traga, dok se očekuje odluka nadležnih organa o daljem statusu Ave Karabatić nakon okončanja prekršajnog postupka.

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA