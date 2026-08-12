Dok se mjesecima pisalo o gala svadbi, poznati par je uradio sasvim suprotno.
Jedan od najboljih svjetskih fudbalera Kristijano Ronaldo i influenserka Georgina Rodrigez vjenčali su se na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu, u Portugaliji.
Par je izgovorio sudbonosno „da” u utorak, na intimnoj i privatnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo njihovo petoro djece, godinu dana nakon što su se vjerili.
Otkriveni detalji vjenčanja Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez: Na ceremoniji bilo je samo ovih 5 gostiju
Ronaldo je podijelio vijest da su se on i Georgina venčali poslije deset godina veze tako što je na Instagramu objavio fotografiju njihovog vjenčanog prstenja. Predstavnik za medije slavnog fudbalera takođe je potvrdio ove vijesti izjavom:
„Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez vjenčali su se danas na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu u Portugaliji i sada su zvanično muž i žena. Ceremonija je bila privatan i intiman trenutak kom je prisustvovalo njihovo petoro djece", piše Dejli Mejl.
Vijest o vjenčanju stigla je samo nekoliko dana nakon što se vjerovalo da će se par vjenčati u katedrali u Funšalu, zbog čega se ispred crkve okupilo na hiljade obožavalaca. Međutim, ubrzo se ispostavilo da se par uopšte neće tu vjenčati, a ceremonija je zapravo bila namijenjena potpuno nepoznatom portugalskom paru sa Madeire, Fabiju Ramosu i Fatimi Nikol Kunji Tešeiri.