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Otkriveni detalji vjenčanja Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez: Na ceremoniji bilo je samo ovih 5 gostiju

Otkriveni detalji vjenčanja Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez: Na ceremoniji bilo je samo ovih 5 gostiju

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Dok se mjesecima pisalo o gala svadbi, poznati par je uradio sasvim suprotno.

Svi detalji intimnog vjenčanja Ronalda i Georgine Izvor: Profimedia/LaPresse/Fabio Ferrari

Jedan od najboljih svjetskih fudbalera Kristijano Ronaldo i influenserka Georgina Rodrigez vjenčali su se na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu, u Portugaliji.

Par je izgovorio sudbonosno „da” u utorak, na intimnoj i privatnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo njihovo petoro djece, godinu dana nakon što su se vjerili.

Ronaldo je podijelio vijest da su se on i Georgina venčali poslije deset godina veze tako što je na Instagramu objavio fotografiju njihovog vjenčanog prstenja. Predstavnik za medije slavnog fudbalera takođe je potvrdio ove vijesti izjavom:

„Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez vjenčali su se danas na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu u Portugaliji i sada su zvanično muž i žena. Ceremonija je bila privatan i intiman trenutak kom je prisustvovalo njihovo petoro djece", piše Dejli Mejl.

Vijest o vjenčanju stigla je samo nekoliko dana nakon što se vjerovalo da će se par vjenčati u katedrali u Funšalu, zbog čega se ispred crkve okupilo na hiljade obožavalaca. Međutim, ubrzo se ispostavilo da se par uopšte neće tu vjenčati, a ceremonija je zapravo bila namijenjena potpuno nepoznatom portugalskom paru sa Madeire, Fabiju Ramosu i Fatimi Nikol Kunji Tešeiri.

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Tagovi

Kristijano Ronaldo Georgina Rodrigez vjenčanje

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