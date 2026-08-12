Dok se mjesecima pisalo o gala svadbi, poznati par je uradio sasvim suprotno.

Izvor: Profimedia/LaPresse/Fabio Ferrari

Jedan od najboljih svjetskih fudbalera Kristijano Ronaldo i influenserka Georgina Rodrigez vjenčali su se na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu, u Portugaliji.

Par je izgovorio sudbonosno „da” u utorak, na intimnoj i privatnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo njihovo petoro djece, godinu dana nakon što su se vjerili.

Vidi opis Otkriveni detalji vjenčanja Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez: Na ceremoniji bilo je samo ovih 5 gostiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/LaPresse/Fabio Ferrari Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/cristiano Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Cristiano/Instagram Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/georginagio/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/printscreen/georginagio Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/Cristiano/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/ cristiano Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ronaldo je podijelio vijest da su se on i Georgina venčali poslije deset godina veze tako što je na Instagramu objavio fotografiju njihovog vjenčanog prstenja. Predstavnik za medije slavnog fudbalera takođe je potvrdio ove vijesti izjavom:

„Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez vjenčali su se danas na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu u Portugaliji i sada su zvanično muž i žena. Ceremonija je bila privatan i intiman trenutak kom je prisustvovalo njihovo petoro djece", piše Dejli Mejl.

Vijest o vjenčanju stigla je samo nekoliko dana nakon što se vjerovalo da će se par vjenčati u katedrali u Funšalu, zbog čega se ispred crkve okupilo na hiljade obožavalaca. Međutim, ubrzo se ispostavilo da se par uopšte neće tu vjenčati, a ceremonija je zapravo bila namijenjena potpuno nepoznatom portugalskom paru sa Madeire, Fabiju Ramosu i Fatimi Nikol Kunji Tešeiri.