Dok Kristijano Ronaldo zarađuje nevjerovatnih 180.000 evra dok spava, javnost ne prestaje da bruji o bizarnim detaljima iz njegovog privatnog života. Od miliona koje je navodno platio surogat majkama do odnosa sa Georginom Rodrigez.

Izvor: EPA/ANDY RAIN

Kada se govori o najuspješnijim sportistima današnjice, ime Kristijana Ronalda (41) je nemoguće zaobići. Portugalac ne dominira samo na terenu, već i na listama najbogatijih ljudi svijeta, a njegova finansijska moć graniči se sa naučnom fantastikom.

Prema procjenama svjetskih medija, Ronaldo zaradi oko 6,3 dolara svake sekunde. To znači: za samo 16 sekundi bogatiji je za 100 dolara, tokom osmočasovnog sna, na njegov račun legne više od 180.000 evra. Na dnevnom nivou, njegova zarada premašuje pola miliona evra.

Vidi opis Ronaldo bogatstvo dao ženama koje su rodile i nestale: Georgini plaća 100.000 € mjesečno, a evo šta traži od nje Kristijano Ronaldo igrač Al-Nasra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: JOSE SENA GOULAO/LUSA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: EPA/MIGUEL A. LOPES Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: EPA-EFE/FILIP SINGER Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia/Joăo Bravo / SPP / imago sportfotodienst Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: EPA, FILIPE AMORIM/LUSA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Ipak, umjesto o fudbalu i parama, svijet godinama bruji o bizarnim okolnostima pod kojima su rođena njegova djeca.

Kupovina "savršenih gena" i žene koje nestaju

Posebnu pažnju javnosti privlači činjenica da su neka od Ronaldove djece rođena uz pomoć surogat majki u SAD. Strani mediji navode da kompletan proces za blizanačku trudnoću u Kaliforniji košta preko 150.000 evra, ali to je za fudbalera sitniš.

Tražio sportske gene?

Insajderi tvrde da je Ronaldo imao frapantne zahtjeve – navodno je birao isključivo donorke jajnih ćelija koje imaju vrhunske fizičke i sportske predispozicije, kako bi djeca naslijedila njegove vanserijske talente.

Nakon rođenja djece, identitet surogat majki i donorki ostaje strogo zaštićen ugovorima. One dobijaju ogroman novac, potpisuju da se odriču svih prava i bukvalno – nestaju iz njihovih života.

Georgina Rodrigez - od prodavačice do ugovora za dadilju i vjerenice

Dok je Ronaldo sakupljao milione, njegova partnerka Georgina Rodrigez prolazila je kroz klasičnu priču o pepeljugi. Prije nego što je upoznala asa, radila je kao prodavačica u modnoj industriji, a danas uživa u privatnim avionima, jahtama i luksuzu.

Zbog toga je stalno na meti kritika da je obična sponzoruša, a ulje na vatru dolivaju priče o "plati" koju prima od partnera. Britanski tabloidi otkrili su da joj Ronaldo mjesečno uplaćuje između 96.000 i 100.000 evra za vođenje domaćinstva i brigu o djeci. Javnost se s pravom pita: da li je Georgina partnerka jednog od najbogatijih ljudi svijeta ili samo vrhunski plaćena profesionalna dadilja?

Vidi opis Ronaldo bogatstvo dao ženama koje su rodile i nestale: Georgini plaća 100.000 € mjesečno, a evo šta traži od nje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/FIFA Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/FIFA Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram - georginagio Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: TikTok/voguemexico/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/georginagio/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram printscreen / georginagio Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 12 / 12 AD

Život na visokoj nozi, ali bez braka

Spekulacije da je njihov odnos čisti biznis podgrijava i činjenica da par, uprkos dugogodišnjoj vezi i djeci, još uvijek nije stao pred oltar. Na društvenim mrežama se često mogu naći komentari da je fudbaler ne vidi kao suprugu, već kao osobu koja ima firmu za vaspitavanje njegove djece.

Ipak, oni su zlim jezicima donekle "zapušili usta" nedavnom veridbom. Na Georgininoj ruci zasijao je vjerenički prsten sa ogromnim dijamantom, ali o svadbi i dalje mudro ćute.

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Vidi opis Ronaldo bogatstvo dao ženama koje su rodile i nestale: Georgini plaća 100.000 € mjesečno, a evo šta traži od nje Georgina Rodrigez Ronaldo verenički prsten Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Instagram/Printscreen/georginagio Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram/georginagio/Printscreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram printscreen / georginagio Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram/cristiano Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Cristiano/Instagram Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Instagram printscreen / georginagio Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram/ cristiano Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 14 14 / 14

Bez obzira na ogovaranja, oni žive život iz snova. Rođendani se slave na jahtama, a razmjena skupocjenih poklona je svakodnevica – Georgina je Ronaldu čak poklonila Mercedes vrijedan 110.000 evra (od plate koju joj on daje, šalili su se na internetu).

Danas oni zajedno odgajaju veliku porodicu. Georgina je rodila njihove ćerke Alanu Martinu i Belu Esmeraldu dok bezuslovno brine i o ostaloj djeci koju su rodile nepoznate žene. Georgina je 2022. godine zapravo nosila blizance, ali je na porođaju, nažalost, dječak preminuo, dok je djevojčica Bela preživijela. Ostalo troje Ronaldove djece (Kristijana Mlađeg, kao i blizance Evu i Matea) rodile su surogat majke prije nego što je Georgina ušla u njegov život, ali ih ona danas sve zajedno odgaja.

Dok jedni u ovome vide savremenu bajku, kritičari su ubijeđeni da se iza savršenih Instagram fotki krije hladan, poslovni ugovor.

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