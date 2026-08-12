Za potrebe snimanja spota pjevačica je angažovala zgodnog manekena Baneta Erčića, koji je plesao i skidao se pored nje, a koji do tog trenutka nije bio poznat javnosti

Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic

Saradnja Svetlane Cece Ražnatović sa Dejanom Milićevićem donijela nekoliko visokobudžetnih spotova za njen tada novi album "Fatalna ljubav", na kojem su se izdvojile pesme "Idi dok si mlad", "Beograd" ali i mnoge druge. Među njima je bio i upečatljiv spot za pjesmu "Znam".

Vidi opis Sjećate li se manekena iz Cecinog spota? Žene su uzdisale za njim, a onda je nestao bez traga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 8 / 8

Za potrebe ovog snimanja pjevačica je angažovala zgodnog manekena Baneta Erčića, koji je plesao i skidao se pored nje. Bane do tog trenutka nije bio poznat javnosti, ali je svojim izgledom i prepoznatljivim zelenim očima odmah privukao veliku pažnju i izazvao opšte oduševljenje ljepšeg pola.

Iako se nakon toga pojavio u brojnim kampanjama i video spotovima, Bane je ubrzo nestao i više se nikada nije eksponirao u javnosti. Danas živi u Beogradu, ali se odavno ne bavi modelingom – njegova profesija danas je fizioterapeut i maser.