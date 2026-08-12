logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjećate li se manekena iz Cecinog spota? Žene su uzdisale za njim, a onda je nestao bez traga

Sjećate li se manekena iz Cecinog spota? Žene su uzdisale za njim, a onda je nestao bez traga

Izvor mondo.rs
0

Za potrebe snimanja spota pjevačica je angažovala zgodnog manekena Baneta Erčića, koji je plesao i skidao se pored nje, a koji do tog trenutka nije bio poznat javnosti

Maneken Bane iz Cecinog spota Znam: Kako izgleda danas Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic

Saradnja Svetlane Cece Ražnatović sa Dejanom Milićevićem donijela nekoliko visokobudžetnih spotova za njen tada novi album "Fatalna ljubav", na kojem su se izdvojile pesme "Idi dok si mlad", "Beograd" ali i mnoge druge. Među njima je bio i upečatljiv spot za pjesmu "Znam".

Za potrebe ovog snimanja pjevačica je angažovala zgodnog manekena Baneta Erčića, koji je plesao i skidao se pored nje. Bane do tog trenutka nije bio poznat javnosti, ali je svojim izgledom i prepoznatljivim zelenim očima odmah privukao veliku pažnju i izazvao opšte oduševljenje ljepšeg pola.

Iako se nakon toga pojavio u brojnim kampanjama i video spotovima, Bane je ubrzo nestao i više se nikada nije eksponirao u javnosti. Danas živi u Beogradu, ali se odavno ne bavi modelingom – njegova profesija danas je fizioterapeut i maser.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ceca Svetlana Ceca Ražnatović spot

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA