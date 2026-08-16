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Ništa od Crvene zvezde: Nemanja Gudelj poslije Sevilje ide u Italiju

Ništa od Crvene zvezde: Nemanja Gudelj poslije Sevilje ide u Italiju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Iskusni srpski reprezentativac igraće u Seriji A.

nemanja gudelj u udinezeu Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Iskusni srpski internacionalac Nemanja Gudelj (34) pred potpisom je za italijanski klub Udineze, objavili su tamošnji "insajderi". Igrač koji čak 12 godina nastupa za srpski nacionalni tim napustio je Sevilju poslije sedam godina i kao slobodan igrač prvi put će stići u Seriju A i potpisati za tim iz Udina bez obeštećenja.

Iako je početkom prelaznog roka bilo nagovještaja da bi defanzivni univerzalac mogao da potpiše za Crvenu zvezdu, to se nije dogodilo, niti će.

Gudelj počeo karijeru još 2009. godine u matičnom timu NAK Breda, igrao je potom i za AZ Alkmar i Ajaks, a od 2017. do 2019. je bio član kineskih klubova Tjanđin Teda i Gvandgžu Evergrande, uz jednu sezonu provedenu na pozajmicu u Sportingu.

Nakon toga je prešao u Sevilju i tamo bio jedan od dugovječnijih igrača. Za Andalužane je odigrao čak 261 meč i dao 10 golova.

Pominjala se Zvezda, Terzić odmah rekao "Ne"

Iako je bilo nagovještaja da bi Nemanja Gudelj mogao ovog ljeta u Zvezdu, čime bi prvi put zaigrao klupski fudbal u Srbiji, to se neće dogoditi.

"Gudelj i Kostić su odlični igrači i sjajni momci, sa izvanrednim karijerama. Vidjećemo, u periodu pred nama. Moramo da vodimo računa da napravimo balans. Ne smijemo da imamo staru ekipu, već poletnu koja može mnogo da trči. Fizička moć je danas neophodna za velike domete", rekao je Zvezdan Terzić za "Kurir".

Fudbalska porodica

Nemanja je rođen u Holandiji u novembru 1991, a njegov otac je Nebojša Gudelj (57), bivši fudbaler Partizana sa početka devedesetih. Takođe, Nemanjin mlađi brat je Dragiša Gudelj (28), bivši defanzivac mladih kategorija Srbije i mladog tima Ajaksa, drugih ekipa Vitorie Gimaraeš, Kadina.. On je završio karijeru 2024. zbog zdravstvenih smetnji i nekoliko ozbiljnih srčanih problema. Oprostio se od aktivnog igranja sa samo 26 godina

Cecin zet

Nemanja Gudelj u avgustu 2023. se vjenčao sa Anastasijom Ražnatović, ćerkom jedne od najpoznatijih srpskih pjevačica Svetlane Cece Ražnatović i pokojnog Željka Ražnatovića Arkana.

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Veljko Ražnatović se obratio Nemanji Gudelju
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

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Nemanja Gudelj Udineze

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