Mlada muzička zvijezda Anastasija Ražnatović se porodila! Na svijet je donijela dječaka, a trudnoću je uspješno krila od javnosti svih djevet mjeseci.

Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic

Anastasija Ražnatović se porodila! Na svijet je donijela dečaka, a trudnoću je uspješno krila od javnosti svih devet mjeseci.

Anastasija se porodila u Španiji, gdje već nekoliko godina živi sa svojim suprugom, poznatim fudbalerom Nemanjom Gudeljem.

Njih dvoje su dugo željeli da se ostvare u ulozi roditelja, a sada im se najveća želja ostvarila! Kako Blic saznaje, mama i sin se osjećaju dobro, a porođaj je protekao u najboljem redu.

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Vidi opis Ceca dobila još jedno unuče: Porodila se Anastasija Ražnatović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / raznatovicanastasija Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija/printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram / raznatovicanastasija Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/Printscreen/raznatovicanastasija Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/Printscreen/raznatovicanastasija Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/cecaraznatovic/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Članovi porodice Ražnatović i Gudelj okupili su se u Sevilji, gdje Anastasija i Nemanja žive, te će svi zajedno proslaviti dolazak novog člana porodice.

Crkveno vjenčanje imali u manastiru Rajinovac

Podsjetimo, Anastasija i Nemanja prvo su imali crkveno vjenčanje u manastiru Rajinovac u Grockoj, 23. avgusta 2023. godine. To su obavili u strogoj tajnosti, samo pred članovima porodice i kumovima.

Porodicu Ražnatović dosta toga veže za ovaj manastir, a prije nekoliko godina Ceca je kumovala na slavi Rajinovca, te je njena porodica bila domaćin slave manastira Mala Gospojina.

Prisjetimo se njihovog vjenčanja:

(Blic / MONDO)