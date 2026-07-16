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Ceca dobila još jedno unuče: Porodila se Anastasija Ražnatović

Ceca dobila još jedno unuče: Porodila se Anastasija Ražnatović

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Mlada muzička zvijezda Anastasija Ražnatović se porodila! Na svijet je donijela dječaka, a trudnoću je uspješno krila od javnosti svih djevet mjeseci.

Porodila se Anastasija Ražnatović Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic

Anastasija Ražnatović se porodila! Na svijet je donijela dečaka, a trudnoću je uspješno krila od javnosti svih devet mjeseci.

Anastasija se porodila u Španiji, gdje već nekoliko godina živi sa svojim suprugom, poznatim fudbalerom Nemanjom Gudeljem.

Njih dvoje su dugo željeli da se ostvare u ulozi roditelja, a sada im se najveća želja ostvarila! Kako Blic saznaje, mama i sin se osjećaju dobro, a porođaj je protekao u najboljem redu.

Pogledajte još slika srećnog para: 

Članovi porodice Ražnatović i Gudelj okupili su se u Sevilji, gdje Anastasija i Nemanja žive, te će svi zajedno proslaviti dolazak novog člana porodice.

Crkveno vjenčanje imali u manastiru Rajinovac

Podsjetimo, Anastasija i Nemanja prvo su imali crkveno vjenčanje u manastiru Rajinovac u Grockoj, 23. avgusta 2023. godine. To su obavili u strogoj tajnosti, samo pred članovima porodice i kumovima.

Porodicu Ražnatović dosta toga veže za ovaj manastir, a prije nekoliko godina Ceca je kumovala na slavi Rajinovca, te je njena porodica bila domaćin slave manastira Mala Gospojina.

Prisjetimo se njihovog vjenčanja:

(Blic / MONDO)    

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Tagovi

Anastasija Ražnatović Nemanja Gudelj

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