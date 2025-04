Ceca otišla kod Anastasije u Španiju: Pokazala kakva je tašta Nemanji Gudelju

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović pokazala je atmosferu sa utakmice koja se igrala između Sevilje i Atletiko Madrida, pa je snimila atmosferu sa tribina.

Izvor: ATA / A. AHEL

Kao što je i obećala, Ceca je odlučila da napravi mali predah od snimanja i koncerata, i uputila se u Španiju, gdje živi njena kćerka Anastasija sa mužem, fudbalerom Nemanja Gudelj.

Pjevačica nikada nije krila koliko voli da sa tribina posmatra fudbal, jer je za nju to pravi doživljaj, što je i napisala kratko preko snimka na Instagramu.

Ceca Ražnatović na fudbalskoj utakmici u Španiji

Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

"Doživljaj... pravi fudbal", poručila je Ceca, dok je bilo jasno da je atmosfera na tribinama bila više nego odlična.

Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Inače, muzička zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala svoj veliki koncert u Vranju, a nakon spektakla je za Blic sumirala utiske.

"Mene je publika željna u Srbiji, uvijek radim u regionu. Svih ovih godina sam najmanje radila Srbiju. Kako sam otvorila sezonu po Srbiji, za sada nigdje nije bilo greške, ljubav je obostrana. Vidim da sada masovno traže pjesme 'Šteta za mene' i 'Rasulo'.

"To sam ranije pjevala, pa sam izbacila. Stalno vrtim u repertoaru pjesme jer svi imaju neke želje. To eventualno na Ušću. Jedva čekam novi album, za sada imam šest ili sedam pjesama koje su gotove. Sve do sada što sam čula jako mi se sviđa i pisano je za mene", rekla je Ceca, kojoj je sada par dana u Španiji pravi i zasluženi odmor.

