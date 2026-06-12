Nemanja Gudelj otišao iz Sevilje poslije sedam godina: Iz Zvezde su već otkrili šta je plan

Srpski fudbaler Nemanja Gudelj napustio Sevilju, a spekulacije o njegovoj budućnosti se nastavljaju. Da li će se pridružiti Crvenoj zvezdi?

Izvor: Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / Profimedia

Srpski reprezentativac Nemanja Gudelj napustio je Sevilju poslije sedam godina. Mjesecima se spekulisalo o njegovoj budućnosti, djelovalo je u jednom trenutku da je bliži ostanku nego odlasku, posebno nakon što je Sevilju spasao od ispadanja u niži rang, ali ispostavlja se da ipak nije uspio da se dogovori s klubom iz Andaluzije.

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⚽️ 261 partidos

7 temporadas

2 Europa Leaguespic.twitter.com/0FNRXmQyKz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC)June 11, 2026



Sevilja je promijenila vlasnika i legendarni Serhio Ramos "ulazi u klub", a bez obzira što se pričalo da je neophodno u timu ostaviti lidere poput Gudelja, koji znaju značaj kluba iz Andaluzije, pregovori su neuspješno završeni i potvrđen je odlazak.

Gdje će sada Nemanja Gudelj?

Iskusni fudbaler će inače u novembru proslaviti 35. rođendan, a ostaje da vidimo u čijem dresu će to biti. Gudelj će sigurno biti interesantan na tržištu u Španiji, pod uslovom da želi da ostane na Pirinejima, dok se već neko vrijeme priča o tome da bi mogao da postane fudbaler Crvene zvezde.

I njoj je potrebno iskustvo dvostrukog osvajača Lige Evrope sa Seviljom, kao i njegova univerzalnost (može da igra kao štoper i zadnji vezni), a vidjećemo da li je došlo vrijeme da se prvi put u karijeri oproba u srpskom fudbalu.

Iako je rođen u Beogradu, Gudelj je ponikao u holandskoj školi fudbala. Igrao je za NAC Bredu, pa AZ Alkmar i Ajaks, da bi zatim otišao u Kinu u naletu novca u tamošnjem fudbalu. Igrao je za Tjanđin, pa Guangdžou, da bi se zatim vratio u Evropu. Prvo je nosio dres Sportinga, pa Sevilje za koju je nastupio čak 261 put.

Šta iz Zvezde kažu o Gudelju?

"Gudelj i Kostić su odlični igrači i sjajni momci, sa izvanrednim karijerama. Vidjećemo, u periodu pred nama. Moramo da vodimo računa da napravimo balans. Ne smijemo da imamo staru ekipu, već poletnu koja može mnogo da trči. Fizička moć je danas neophodna za velike domete", rekao je prije nekoliko nedjelja Zvezdan Terzić za "Kurir".

"Balans iskusnih i mladih igrača je nešto što je dobitna kombinacija. Kostić i Gudelj su odlični momci, veliki profesionalci, zdrave glave sa velikim karijerama. Vidjećemo..."