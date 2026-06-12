Šok: Kapiten se povukao na dan početka Mundijala i završio karijeru

Kapiten Japana Vataru Endo je na dan početka Mundijala završio reprezentativnu karijeru.

Izvor: JIJI PRESS / AFP / Profimedia

Vataru Endo je završio karijeru na dan početka Mundijala! Defanzivni vezista Liverpula i jedan od najboljih igrača Japana pokušao je sve da bi se oporavio od povrede i zaigrao na Svjetskom prvenstvu, ali kada to nije uspio riješio je da završi reprezentativnu karijeru.

Iskusni 33-godišnji vezista se vratio na teren na prijateljskom meču sa Islandom, što mu je bio prvi duel nakon februara i teške povrede koju je doživio u meču sa Sanderlendom. Ipak, on je sada odlučio da nije spreman za Mundijal i iako je kapiten povukao se.

Njega će na mjestu kapitena tima zamijeniti vezista Ajaksa Ko Itakura, a u tim će ući Šuto Mašino iz Borusije Menhengladbah.

Oproštaj Vataru Enda

"Kao što je i objavljeno, povući ću se iz tima za Svjetsko prvenstvo. Od moje povrede sam uradio sve što je bilo u mojoj moći do sad i ni za čim ne žalim. Naravno, frustriran sam što ne mogu da igram na Svjetskom prvenstvu, ali više od toga sam ponosan koliko smo napredovali od Svjetskog prvenstva u Kataru. Sadašnji tim je sjajan i mislim da će preskočiti prepreke i pokazati nam nešto što ranije nismo vidjeli.

Sa ovim ću se povući iz nacionalnog tima. Od sada ću navijati za Japan i siguran sam da će u jednom momentu Japan osvojit Svjetsko prvenstvo. Hajde da vjerujemo u to i da zajedno navijamo. Hajde da ujedinimo sve snage Japana", napisao je Vataru Endo.

Karijera Vataru Enda

Iskusni fudbaler koji nastupa kao štoper i zadnji vezni igrao je za Šonan Belmare i Uravu u Japanu, a zatim za Sent Truden i Štutgart. Od 2023. je u Liverpulu za koji je odigrao 87 utakmica. Karijeru u dresu Japana završava sa 73 nastupa i četiri gola.