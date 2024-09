"Svi znamo šta se desilo pred moj prvi derbi!" Stojković se sjetio prijetnji, taj skandal je potresao Srbiju

Vladimir Stojković ne zaboravlja Bolonju i derbi nakon toga.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC

Još jedan vječiti derbi je pred nama i na kraju će se ipak igrati! Nadležne institucije su odobrile da se uprkos oštećenjima na terenu odigra 174. vječiti derbi, a pred ovaj duel za klupsku televiziju su svoje utiske sa odigranih derbija podijelili Vladimir Stojković i Miroslav Vulićević. Dugogodišnji golman i desni bek Partizana prisjetili su se prvih derbija u crno-bijelom, a pričali su i o očekivanjima sada.

Vladimir Stojković je svojim dolaskom u Partizan 2010. godine digao mnogo prašine s obzirom da je ponikao u mlađim kategorijama Crvene zvezde i da je u dva navrata nosio dres seniora najvećeg rivala. Pred prvi derbi koji je odigrao došao je neposredno nakon što je na utakmici Italije i Srbije u Bolonji doživio napad od strane navijača.

"Sigurno prvi jer znamo kakve su okolnosti bile poslije one utakmice u Đenovi. Što se kaže on mi je negativno ostao u pamćenju, ali svaki mi je jako drag i svaki ima neku svoju draž. Ne mogu da izdvojim baš jedan. Prevashodno to je jedna od naših najvećih utakmica. Može mnogo lošeg da se vidi, a može i ono najbolje da izađe iz tebe. Na tebi je da prikažeš ono najbolje jer bukvalno te cijela država gleda i mislim da je poenta fudbala u tome da takvih utakmica bude što više i da se što više igraju. Zbog navijača, zbog takmičarskog duha, drugačije je kad igrate pred punim stadionom, kada je važna utakmica i kada svi pričaju o njoj. Tako da jedna po meni utakmica gdje može mnogo da se dobije ako si fokusiran i inteligentan. Ako ne, može mnogo i da se izgubi", prisjetio se Stojković i poručio: "Sigurno da je prelijep osjećaj prvih 10 metara iz tunela kada vide da su naši igrači na terenu. Kada skandiraju svi osjeti se neka energija i samim tim se osjeti neka dodatna odgovornost kada si na terenu!"

Miroslav Vulićević je godinama nosio dres Partizana, a kada je završio karijeru nije otišao iz kluba, Sada radi sa mlađim kategorijama, a i dalje se sjeća prvog susreta sa Crvenom zvezdom koji je odigrao.

"Mislim da je svakom igraču prvi derbi za pamćenje. Na mene je najveći utisak ostavio prvi derbi. Dosta sam priča čuo o derbiju i gledao sam ih, ali dok ne doživite ne može riječima da vam opiše niko. Ja sam imao sreću da igram jedan od zanimljivijih derbija unazad nekih desetak godina sigurno", rekao je Vulićević.

Iako je bilo stranaca koji su znali da osjete važnost derbija i dalje smatra da su domaći igrači koji znaju najbolje da osjete strast derbija.

"Imate i strance, pogotovo Latinoamerikance koji su vatrene krvi koji to osjećaju, ali niko ne može kao domaći igrač da osjeti. Od malih nogu slušate o rivalstvu Partizana i Crvene zvezde i sa tim živite. Svaki igrač mašta da igra ili za Partizan ili za Crvenu zvezdu. Ne može nijedan stranac toliko da se saživi sa tim. Svaki igrač, svaki fudbaler voli da pobijedi, ali ipak domaći igrači to osjećaju više", smatra on.

Sada je mnogo teže gledati derbi nego kada je igrao...

"Nerviram se i danas kad gledam, pogotovo kada ne možete da utičete. Sve mislite da biste vi to bolje, onako laički se priča. Sa druge strane linije je malo teže. Ako ste trener morate da vodite računa od 11 igrača i da mnogo šire vidite."

Na kraju je pozvao publiku da ispuni tribine "JNA" do posljednjeg mesta. "Nema tu šta, domaći navijači su veliki plus. Ja bih stvarno volio da stadion bude pun. Oni su 12. igrač našem timu i taj njihov huk nas vodi. Samo hrabro, ja vjerujem u njih", završio je Vulićević.