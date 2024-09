Sve o vječitom derbiju: Kad je, gdje je prenos, ko će igrati i šta muči trenere!

Partizan i Crvena zvezda igraju prvi put ove sezone, a ovo je sve što treba da znate o tom meču.

Izvor: MN PRESS

Došao je dan derbija u Beogradu! Na stadionu "JNA" Partizan će dočekati Crvenu zvezdu od 19 časova u meču u kome obje ekipe žele da poprave utisak. Crno-bijeli žele da konačno pobjede poslije tri meča bez trijumfa, a crveno-bijeli bi pobjedom nad vječitim rivalom lakše zaboravili loš start u Ligi šampiona i poraz od Benfike na svom terenu.

Duelu je prethodio skandal kada su huligani dan pred derbi upali na stadion i oštetili teren, ali za sada su informacije iz kluba i Zajednice superligaša takve da to neće ometati odigravanje meča.

Vidjećemo da li će tribine biti ispunjene, jer crno-bijeli sa jedne strane imaju podijeljenu javnost i neke navijačke grupe ne žele da prate fudbalski klub zbog nezadovoljstva upravom, dok smo što se tiče Zvezde videli da protiv Benfike nije bio ispunjen stadion, bilo je praznih mesta na južnoj tribini.

GDJE JE PRENOS?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Vječiti derbi" će prenositi "Arena sport", a vi ćete moći da ga pratite i u tekstualnom prenosu na MONDU uz javljanje našeg reportera sa lica mesta.

KO ĆE IGRATI?

Izvor: MN PRESS

Što se tiče Crvene zvezde problemi sa povredama bekova natjerali su Vladana Milojevića da sve promeni! Formaciju, sastav, pristup igri, pa se očekuje da izađe u formaciji sa tri igrača pozadi i u ovom sastavu: Glazer - Điga, Leković, Spajić - Seol, Krunić, Ivanić, Elšnik, Olajinka - Silas, Duarte.

Što se tiče Partizana ovaj tim se još uvijek uigrava i nismo još sigurni na koga i koliko može da računa Aleksandar Stanojević, a najveća nepoznanica je sam špic napada. Za sada se tu očekuje Aldo Kalulu, kao i izlazak na teren u sastavu: A. Jovanović - Filipović, Ilić, Mujakić, Jurčević - Arijaga, Kovač - Zubairu, Zahid, Goh - Kalulu.

ŠTA KAŽE STANOJEVIĆ?

Izvor: MN PRESS

"Fokusirani smo maksimalno, uz sve probleme koje smo imali. Igrači su izgledali dobro i ulazimo u utakmicu potpuno spremni. Znamo svi šta je derbi, svima nam je jasno, Razmišljamo samo o toj utakmici, šta će se desiti poslije nismo opterećeni. Ali činjenica je da pobjeda okreće sve, Mislim da smo radili dobro. Najvažnije je kada izgubite utakmicu da održite fokus i koncentraciju. Da imate kontrolu nad svim. S te strane sam zadovoljan. Maksimalno smo trenirali kao da se ništa nije desilo", rekao je pred ovaj duel trener crno-bijelih.

ŠTA KAŽE MILOJEVIĆ?

Izvor: MN PRESS

"Znamo šta znači derbi, to je specifična utakmica. Spremamo utakmicu kao i što sve druge spremamo. Poslije ovakve utakmice u četvrtak imamo kadrovskih problema, nismo imali vremena za trening, moramo u hodu da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Imamo dosta varijanti u glavi, ali mislim da do same utakmice neću odnijeti odluku o timu za derbi. Sve je izazov, sutra nešto može da bude još teže. Nismo željeli, niti očekivali, ali smo spremni. Znate povredu Mimovića, sreća pa nije toliko opasno", rekao je Milojević.

KAKVA JE SITUACIJA NA TABELI PRED DERBI?







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Crvena zvezda je prva, ima 19 bodova kao i Mladost iz Lučana i OFK Beograd, ali ima po dva meča manje od oba plavo-bijela tima. Što se tiče Partizana situacija nikako nije dobra, tek su sedmi, dali su devet golova u šest mečeva i na tri poslednja meča imaju dva remija bez golova i poraz od OFK Beograda 3:2.