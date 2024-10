Čuveni srpski golman Vladimir Stojković ispričao je zašto nije branio za reprezentaciju Srbije protiv Hrvatske na "Maksimiru" i kako je Siniša Mihajlović donio tu odluku.

Izvor: MN PRESS

Srbija u ovom trenutku ima sijaset sjajnih golmana i selektor Dragan Stojković Piksi je na "slatkim mukama", ali svi oni imaju još dosta dok stignu do nivoa koji je Vladimir Stojković pokazivao u dresu državnog tima. U intervjuu kod kolumniste MONDA Neše Petrovića, u poznatoj emisijih "Mojih TOP 11", Stojković otvoreno priznaje da mu je igranje za Srbiju uvijek bilo važnije od dresa bilo kog kluba i da se uvijek posebno radovao dolasku na okupljanja.

Stojković (41) je još 2006. godine debitovao za Srbiju, i to na onom prvom meču koji je samostalna država odigrala protiv Češke (3:1), dok je prije toga bio i dio tima koji je igrao na Svjetskom prvenstvu 2006, ali bez nastupa. Ukupno 84 puta stajao je na golu Srbije, ali je jedan od najvažnijih mečeva za "orlove" u ovom vijeku presjedio na klupi.

U pitanju je meč sa Hrvatskom koji je odigran na "Maksimiru" 22. marta 2013. godine kada se tadašnji selektor Siniša Mihajlović odlučio za nikad čudniji sastav. Niko nije mogao ni da nasluti tim, između ostalog i zato što je Željko Brkić bio izbor za golmana, kako priča Vladimir Stojković - nije to zamjerio pokojnom Mihi. Uvijek ga je poštovao, posebno jer se zauzeo za njega i vratio ga u državni tim nakon haosa u Đenovi gdje je jedva sačuvao živu glavu.

Vidi opis Vladimir Stojković: Bio sam spreman da me strijeljaju na Maksimiru, ali Mihi su "punili" glavu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

"Prvo nisam išao na tu turneju kod Mihajlovića, bio sam otpisan, pa smo se našli u Hajatu. Prihvatio sam poziv, da li je bio ručak, večera, kafa - nije bitno. Pitao me je da li sam zainteresovan da se vratim u reprezentaciju, a ja sam rekao da sam tu. Bila je odmah prva utakmica protiv Irske na Marakani, pa pobkeda protiv Velsa kod kuće, pa Škotska bod na strani kad sam odlično branio. Bio je presrećan kako sam branio, a onda sam se povrijedio protiv Javora kada mi je pukla ključna kost i čekala me je pauza. Oporavio sam se za mjesec dana i to je bilo dosta brže od prognoza, još sam jeo suvu ljusku od deset jaja pošto je to direktan kalcijum...", prisjeća se Vladimir Stojković koji ističe da zbog prirode povrede nije mogao čak ni da se ljudski tušira, ali je ipak žrtva uspjela jer se brzo vratio na golu.

Generalnu probu imao je početkom februara protiv Kipra, čak mu je i Siniša Mihajlović više puta čestitao zbog odbrana, tako da je u tim trenucima bio siguran da će braniti mjesec dana kasnije - protiv Hrvatske.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Tih sedam dana priprema u Pazovi su Hrvati svaki dan pisali o meni da su se prisjećali Marakane mladih timova SCG i Hrvatske, kada smo dali tri gola, pa su pisali da sam rođen za te utakmice i tako dalje. Međutim, ništa se ipak ne mijenja. Sjećam se na zagrijavanju na Maksimiru da je Željko Brkić zaboravio rukavice jer je očekivao da neće braniti. Međutim, znao sam po Mihinom ponašanju na treningu u Pazovi da nisam prva opcija", iskreno otkriva Stojke.

"Saznao sam ubrzo, čak se poslije ljutio što mu nisam to sve što sam imao rekao poslije utakmice. Dakle, ja sam bio spreman da me strijeljaju ako izgubim taj meč na Maksimiru. Krenuo je da se ljuti. Rekli su mi da je trebalo da mu to kažem, da poslije tih riječi ne bi imao gram sumnje."

Izvor: MN PRESS

Vladimir Stojković ističe i da su Mihajloviću u to vrijeme mnogi "punili glavu" netačnim informacijama o njemu i da je to uticalo na odluku da ne brani protiv Hrvatske, kada su "orlovi" inače izgubili 2:0.

"Čak mu je tu nešto ispričao neko da ne vidim, ne sjećam se koje su to priče bile. Morao sam čak i da idem da snimam oči poslije, pa je doktor napisao da vidim kao pilot. Ko je to mogao da mu kaže? Imao je pritiske menadžera, nekoga oko Saveza, punio mu je taj neko glavu konstantno. Imao je neki interes da ne branim. Poslije sam vidio da mu je bilo krivo. Poslije utakmice je rekao da dok god je selektor - kako god ja branio - da ću braniti za reprezentaciju. Poštovao sam ga bez obzira na sve, vidjelo se da je mister kada se pojavi. Nije samozvani, nego zaista jeste. Zamjerio mi je što nisam imao hrabrosti da mu to kažem pred meč. Jesam okolo pokušavao da mu pošaljem tu informaciju, ali nezahvalno je miješati se u trenersku odluku i koji to kontra-efekat može da napravi. To je bila trenerova odluka i prihvatio sam je, mogao je i Brka da bude igrač utakmice", zaključuje Stojke.