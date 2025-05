Prodaje se dio Evrolige? Zakazan sastanak, odlučuje se o ponudi i sudbini srpskih klubova

Evroliga bi mogla da se proširi, ali i da manjinski ode u firme multinacionalne kompanije. A moglo bi kao prošli put i da se ništa ne riješi...

Izvor: Petar Aleksić

Zakazan je novi sastanak Evrolige. U srijedu, 14. maja, Barseloni u će se sastati predstavnici timova koji imaju vlasnički udio u takmičenju i razmatraće ključna pitanja. Pred Fajnal-for, koji počinje u Abu Dabiju, glavne teme biće sastav za narednu sezonu, format lige i vlasnička struktura.

Prva tema na sastanku biće potencijalno proširenje lige na 20 timova. To je svakako prijedlog koji bi za srpsku košarku bio dobar kada bi prošao jer bi to vrlo vjerovatno značilo još nekoliko sezona sa dva srpska predstavnika u elitnom evropskom takmičenju. To ipak otvara i pitanje formata lige, to jest da li će nastaviti da igra svako sa svakim po dva puta u regularnom dijelu sezone ili će nešto morati da bude promijenjeno.

Posljednji sastanak održan je 28. aprila u Istanbulu i tu praktično ništa nije riješeno. Nije bilo ni glasanja, a za slučaj da ne dođe do dogovora ni u Barseloni na stolu je prijedlog da se održi još jedan sastanak pred sam F4 u Abu Dabiju. Ovo takmičenje počinje 23. maja kada se igraju polufinala (Olimpiajkos - Monako i Fenerbahče - Panatinaikos), a završava se 25. maja.

Šta nudi "BC Partners"?

Izvor: Profimedia

Posljednja bitna stavka na agendi sastanka je ponuda kompanije "BC Partners" da uđe u vlasničku strukturu. Za sada su vlasnici lige samo određeni klubovi koji učestvuju u takmičenju, ali ova investiciona kompanija nudi ozbiljan novac kako bi dobila dio vlasničkog udjela. "BC Partners" je britanska firma koja je vrijedna 40.000.000 dolara, a operiše iz Londona. Najviše radi u Evropi i Sjevernoj Americi, a ima kancelarije u Njujorku, Parizu i Hamburgu.