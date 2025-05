U Beogradu osvojio Evroligu, pa izabrao bivšeg beka Zvezde: Stavio ga u 5 najboljih defanzivaca ikad

Brajant Danston je izabrao nekadašnjeg beka Crvene zvezde Adama Hangu među najbolje defanzivce u istoriji Evrolige.

Godinama je u Evroligi i uvijek je važio za elitnog defanzivca, a sada je iskusni centar Žagirisa Brajant Danston izabrao svoju najbolju petorku defanzivaca u istoriji ovog takmičenja. Ovaj 38-godišnjak iz Njujorka je naravno sebe stavio u ovaj tim na poziciju centra. U Evroligi je od 2013. kada je potpisao za Olimpijakos, a prije toga je igrao za Aris, Bnei Hercliju, Hapoel Holon i Vareze u Evropi. U Evroligi smo ga gledali i u dresu Anadolu Efesa i Virtusa.

Kao plejmejkera on je izabrao Amerikanca koji nastupa za selekciju Grčke Tomasa Vokapa koji je biran za najboljeg defanzivca Evrolige prošle sezone, a uz to je 2023. bio najbolji kradljivac lopti. Na dvojku je stavio jednog igrača koji do sada nije odigrao mnogo godina u evropskoj eliti Džerijana Grenta, a na trojku nama dobro poznatog Adama Hangu.

Reprezentativac Mađarske koji sada nastupa za Huventud bio je član Crvene zvezde u sezoni 2023/24, a prije toga je igrao za Baskoniju, Barselonu i Real Madrid. Kao član Baskonije izabran je za najboljeg defanzivca takmičenja 2017. godine, a 2023. je osvojio Evroligu. Posljednji u ovom timu je Ekpe Judo.

Iskusni 37-godišnjak je nedavno završio karijeru i sada je u stručnom štabu Atlante, a nakon NBA karijere igrao je za Fenerbahče kod Željka Obradovića gdje je verovatno bio u najboljoj formi u životu. Posljednje evroligaške minute odigrao je u dresu Virtusa u sezoni 2021/22.