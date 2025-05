"Vidio sam Arkana u Zagrebu, uvijek je bio naoružan": Albanac se sjetio Maksimira, zbog njega bi haos bio još veći

Nekadašnji fudbaler Kujtim Šalja tvrdi da je Željko Ražnatović Arkan naoružan šetao Zagrebom pred meč Dinama i Crvene zvezde na Maksimiru u maju 1990. godine.

Punih 35 godina prošlo je od meča na Maksimiru, kada su na utakmici Dinama iz Zagreba i Crvene zvezde neredi najavili raspad Jugoslavije. Manje ili više, svi na Balkanu znaju šta se dogodilo 13. maja 1990. godinu u glavnom gradu Hrvatske - kako su počeli neredi, kako je Zvonimir Boban udario policajca i kako je Refik Ahmetović želio da ga ubije zbog toga, ko je garantovao bezbjednost igračima Zvezde... Svoju verziju priče iz Zagreba ima i nekadašnji fudbaler Kujtim Šalja, koji je u karijeri nosio dres beogradskog Partizana i zagrebačkog Dinama.

Po Šaljinim riječima, incidenti bi bili još veći da on nije bio suspendovan jer bi se uključio u tuču sa policijom, samo nekoliko sati nakon što je vidio da Željko Ražnatović Arkan naoružan šeta Zagrebom! O ulozi nekadašnjeg vlasnika Obilića u maksimirskim neredima priča se već tri i po decenije, a Šalja kaže da ga je prije meča vidio u gradu.

"Prije utakmice susreo sam Džajića i Arkana, vidio sam da on ima pištolj, uvijek je bio naoružan. A neredi? Čujte, možda je moja najveća sreća toga dana bila što sam bio suspendovan i nisam bio dole na terenu, jer da jesam, možda bih toga dana bio pokojni! Ja sigurno ne bih mogao mirno gledati kako milicajci tuku naše igrače, Škrinjara i Zvonu, sigurno bih išao da ih branim", rekao je za "Večernji" Kujtim Šalja, nekadašnji fudbaler Partizana i Dinama.

Bivši jugoslovenski fudbaler albanskog porijekla prisjetio se svih dešavanja sa neodigranog meča koji mnogi smatraju početkom rata u zajedničkoj državi južnih Slovena. Kujtim Šalja na toj utakmici nije igrao, ali je direktan svjedok sada već istorijskih dešavanja na stadionu Maksimir u Zagrebu.

"Taj 13. maj 1990. godine, dan kada smo rekli zbogom Jugoslaviji, nikada neću zaboraviti", počeo je priču Šalja i dodao: "Na toj neodigranoj utakmici s Crvenom zvezdom nisam imao pravo nastupa jer sam bio suspendovan, te sam, dok je trajalo zagrijavanje ekipa, bio na zapadnoj tribini s pokojnim radijskim komentatorom Ivom Tomićem. Trebalo je da mu budem sukomentator te utakmice, međutim, kada sam vidio kako su se tribine uskomešale, kako 'Boysi' probijaju ogradu ispred sjeverne tribine, odmah sam kazao: 'Gospon Ivo, ova utakmica neće biti odigrana!' komentatoru Tomiću."

Kako se Šalja sreo sa Delijama u Zagrebu?

Priseća se nekadašnji fudbaler i susreta sa navijačima srpskog kluba. "Toga jutra izveo sam u šetnju tada jednoipolgodišnjeg sina Andisa u park Maksimir, a pokraj nas je prošla ekipa od pedesetak navijača Crvene zvezde, Delija. Naoružani palicama kretali su se prema stadionu. Bili su jako opasni i spremni na sve, a sam Bog me tada sačuvao, jer da su me tada bili prepoznali, ne znam kako bi to završilo", ispričao je Kujtim mnogo godina kasnije.

Među Srbima koje je Kujtim Šalja vidio u Zagrebu tog 13. maja bili su legendarni fudbaler Dragan Džajić, koji je u tom trenutku bio klupski funkcioner i Željko Ražnatović "Arkan", kasnije prvi čovjek paravojne formacije "Srpska dobrovoljačka garda", poznate i pod nadimkom "Tigrovi".

"Prije utakmice susreo sam Džajića i Arkana, vidio sam da on ima pištolj, uvijek je bio naoružan. A neredi? Čujte, možda je moja najveća sreća toga dana bila što sam bio suspendovan i nisam bio dole na terenu, jer da jesam, možda bih toga dana bio pokojni! Ja sigurno ne bih mogao mirno gledati kako milicajci tuku naše igrače, Škrinjara i Zvonu, sigurno bih išao da ih branim! Poslije, kada su se igrači povukli u svlačionice, spustio sam se dole ispod južne tribine. Tamo ispred svlačionica vidio sam kako leži jedan Delija, sav isprebijan, i psuje nam 'majku ustašku', sipa najgnusnije uvrede na naš račun. A ja ga dok sam prolazio pokraj njega, nisam mogao to da trpim, i udario sam ga nogom u glavu! Nakon toga srpski su mediji pisali kako 'Kujtim Šalja tuče srpsku djecu'. Na izlasku sa stadiona moj BMW zaustavili su Bad Blue Boysi, počeli su da mi se penju na auto, skoro su ga prevrnuli od oduševljenja. Za njih sam bio kralj", ispričao je u jednom dahu nekadašnji fudbaler.

Šta je Arkan radio u Zagrebu?

Da je Željko Ražnatović stvarno bio u Zagrebu i na stadionu Maksimir, potvrđeno je iz više izvora. Prije nekoliko godina za MONDO je o tome pričao Dragiša Kovačević, nekadašnji urednik Studija B i osnivač SOS kanala. "Za nas iz Beograda sve je bilo uobičajeno. Okupili smo se na surčinskom aerodromu i zajedno sa članovima Crvene zvezde otputovali za Zagreb. U avionu su pored igrača bili Džaja (Dragan Džajić), Cvele (Vladimir Cvetković), Toza (Toza Mijailović)... Ali, sjećam se i prisustva tadašnjeg ministra policije Radmila Bogdanovića i Željka Ražnatovića Arkana", počeo je Kovačević priču za MONDO.

Godinama se diskutuje da li je Arkan bio vođa navijača Crvene zvezde. On zvanično nije bio na tom položaju, ali je bio blizak tribini i imao je veoma važnu ulogu u svim navijačkim akcijama pristalica crveno-bijelih. Između ostalog, njegova "Srpska dobrovoljačka garda" bila je sastavljena od brojnih dobrovoljaca koji su se znali upravo sa navijačke tribine Crvene zvezde.

Hrvatski medijima je svojevremeno i legendarni Darko Pančev ispričao da je upoznato Ražnatovića. "Upoznao sam Arkana, što je i logično jer je bio vođa Delija. Sličnih tipova navijača kao što je bio on je bilo svugdje. Ali, da, izgleda da je on ipak bio nešto drugačiji", rekao je Pančev za hrvatski portal "Indeks" i zatim pojasnio dešavanja iz Zagreba: "Igrao sam na tom stadonu prije toga u dresu Vardara i Zvezde i nikada nije bilo nereda. Tog dana neko je očigledno planirao da se to dogodi. Prvo sam bio šokiran, pa zabrinut, ali se nisam plašio. Obezbjeđenje je bilo tu, uz nas su stajali igrači Dinama. Kada se situacija smirila ostali smo sa igračima Dinama i malo pričali. Pozdravili smo se i rastali. Nažalost."

Kako se Jugoslavija raspala na Maksimiru?

Prije 35 godina trebalo je da bude odigrana utakmica za koju će vam brojni ljubitelji sporta reći da je jedna od onih koje su promijenile svijet. Ipak, sa ove tačke gledišta djeluje da je ona mnogo više mit nego stvarni razlog za raspad države koja je već bila na klimavim nogama, a koja će nekoliko mjeseci kasnije biti zahvaćena krvavim građanskim ratom.

Nekoliko hiljada navijača Crvene zvezde stiglo je, uglavnom vozom, iz svih krajeva tadašnje države. Za njih je bila pripremljena pozicija na južnoj tribini, dok su pristalice Dinama iz Zagreba bile na sjeveru. Takva raspodjela nije potrajala mnogo - ubrzo su se dogodili rušenje ograda, utrčavanje u teren i intervencija policije koja nije mogla odjednom da kontroliše obje razularene navijačke grupe.

Zvonimir Boban i policajac na Maksimiru Izvor: YouTube/chika11paja

"Pola sata prije zakazanog početka utakmice počeli su incidenti na tribinama. Najprije na južnoj, gdje su bili smješteni navijači Crvene zvezde, došlo je do divljanja i kidanja reklama. Istovremeno i na sjevernoj strani, gdje su se nalazili navijači domaćih, počelo je da leti kamenje prema organima reda kojih u tom trenutku nije bilo dovoljno na stadionu da bi mogli efikasnije da djeluju. Sreća je što su se igrači koji su bili izašli na teren radi zagrijavanja na vrijeme povukli u svlačionice, inače bi im bili ugroženi životi. Napominjem da su u toj gužvi učestvovali i igrači Dinama br. 10 (Zvonimir Boban) i br. 7 (Vjekoslav Škrinjar) koji su se upustili u obračun s organima reda", naveo je delegat meča Ljubomir Bracanović u svom izvještaju o neredima na Maksimiru.

Hrvati već godinama slave Zvonimira Bobana zbog udarca koji je zadao jugoslovenskom policajcu Refiku Ahmetoviću. Taj detalj obišao je svijet, a mogao je da ima i veoma tragičan ishod - policajac Ahmetović ispričao je za MONDO da je trener Josip Kuže spasao život Bobanu, u kojeg bi ispraznio čitav okvir samo da je dobio priliku za to. "Kuže je tu odigrao glavnu ulogu. Da nije Kužea bilo, da je on krenuo ponovo, on bi dobio jedan okvir, sto odsto. Osam komada, sto odsto. I danas tvrdim da bih ga ubio. Meni je 55 godina i danas tvrdim da bih ga ubio samo da nije bilo Kužea. Da se samo vratio ja bih njega ubio", rekao je Ahmetović.

Na kraju je Boban otišao do svlačionice Crvene zvezde i svoje prijatelje smirio. Tamo gdje su igrači beogradskog tima u društvu Željka Ražnatovića Arkana čekali da se smiri situacija na Maksimiru, dobili su obećanje svog kolege iz nacionalnog tima da će sve biti u redi i da su bezbjedni. "Poslije sukoba s policajcem sam ušao u svlačionicu Zvezde, oni su svi bili moji prijatelji. Rekao sam im da se ne brinu i da će normalno doći kući. Uvijek sam pokušavao da napravim stvari kao čovjek, ali imam svoje ideale i ideje. Domoljubne hrvatske ideje dio su mene cijelog života. Ne smatram Hrvate boljima od drugih nego ih samo smatram svojima. I ništa više", ispričao je u jednom od intervjua Boban.

Ko je Kujtim Šalja?

Nekadašmnji jugoslovenski fudbaler Kujtim Šalja rođen je u Prizrenu, 1964. godine, a fudbalsku karijeru počeo je u Liriji iz rodnog grada. Jednu sezonu nastupao je za beogradski Partizan, zatim godinama bio prvotimac Prištine, a posljednje dvije sezone u Jugoslaviji odigrao je za Dinamo iz Zagreba.

Bio je reprezentativac Hrvatske na meču protiv SAD 1990. godine, prije nego što je FIFA priznala hrvatsku fudbalsku reprezentaciju. U inostranoj karijeri nastupao je za Ren, Štutgart Kikers, Hemnicer, Fortunu iz Diseldorfa, Lokomotivu iz Lajpciga i Manhajm. Nakon igračke karijere sporadično se bavio trenerskim poslom - pominjao se i kao selektor "Kosova", a njegov sin Andis igra niželigaški fudbal u Njemačkoj.