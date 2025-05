Novak Đoković javno kritikovao Endija Mareja: Rekao pred svima šta mu smeta, danima pred otkaz

Novak Đoković je još u Madridu svojim riječima nagovijestio rastanak sa Endijem Marejom.

Novak Đoković je neposredno pred Rolan Garos objavio da se rastaje sa Endijem Marejem i da mu nekadašnji veliki rival više neće biti trener. Iako je na samo 12 dana do početka drugog grend slema u sezoni to iznenadilo mnoge, ne bi trebalo da je tako. Zapravo, poslije loših igara u Madridu i Monte Karlu to se moglo i očekivati.