"Veliki si šampion, ali mali čovjek": Srđan Đoković jedno nikad neće oprostiti Federeru

Srđan Đoković dobro pamti kako se Rodžer Federer opraštao prema njegovom sinu kada se pojavio na velikoj sceni. Novak Đoković je sa svačim morao da se nosi, pa zato Srđan naziva Federera "malim čovjekom".

Rodžer Federer vladao je tenisom početkom 21. vijeka i bio je veoma grub prema Novaku Đokoviću kada se pojavio na velikoj sceni, s najmerom da ga sruši i postane najbolji na svijetu. Nije prezao ni od čega, poslije svakog meča imao je nove optužbe na Đokovićev račun, od igre do ponašanja, međutim to što su mu mediji "prišili" epitet gospodina - i to što je već uz sebe imao hordu navijača - spasilo ga je ugrožavanja pomenutog statusa.

Iako se kasnije Federer i izvinjavao za to kako se ponašao prema šest godina mlađem kolegi, čak se može reći i da su postali prijatelji, Noletov otac Srđan Đoković neke stvari nije oprostio. I ne može sve do današnjeg dana, pošto dobro zna šta je to sve Federer svjesno radio da bi unizio njegovog sina.

I sam je Srđan Đoković imao "medijski obračun" sa Federerom prije mnogo godina, dok je prije četiri godine u intervjuu na televiziji "K1" ispričao da ga boli loš odnos koji veliki šampioni imaju prema Novaku. Prije svih "gospodin Federer".

Šta je to Srđan Đoković zamjerio Federeru?

"Ja sam još prije jedno 15 godina, kada je Federer napadao mog sina Novaka, kome je tada bilo 18 ili 19 godina, jer je znao da će biti bolji od njega, rekao da je on veliki šampion. U to vrijeme najbolji. Ali, koliko je veliki šampion - toliko nije dobar čovjek", rekao je Srđan Đoković na "K1".

"Samo ću vam jedan podatak reći. Ima toliko stvari koji pokazuju kako se moj sin Novak bori za druge, kako se ponaša prema domaćinima, organizatorima, skupljačima lopti... Nikad nije dobio godišnju nagradu za fer-plej. A, šta vi mislite koliko je dobio Federer? Pa petnaestak. Neću da govorim da to više nije svijet koji nije baš pravedan i ne vrednuje prave vrijednosti, ali oni su petina ili šestina svijeta... Zašto u Kini igra najbolje? Jer je tamo Nole okružen ljubavlju", objasnio je Srđan Đoković.

Prema njegovim riječima, Novak Đoković i dalje ubjedljivo "najbolje funkcioniše" kada je okružen ljudima koji ga vole, kao što je slučaj sa svima, ali je silom prilika naučio da kada ga ne vole - i sa tim može da se nosi.

"Naučio je da kada ga ne vole, prebaci na to da kada oni viču Rodžer Rodžer - on čuje Nole, Nole...", dodaje on.

Kako je počelo rivalstvo Đokovića i Federera?

Prvi međusobni meč Federer i Đoković odigrali su 2006. godine u Monte Karlu, a ubrzo potom stigao je i čuveni meč Srbije i Švajcarske u Dejvis kupu u Ženevi poslije kog su počele prve "trzavice".

"Novak je imao problem sa disanjem, bio je i alergičan na gluten, nije mogao da izdrži duge poene, pa je zatražio medicinski tajm-aut, a Federer je očajno reagovao na to (izjavio da ne vjeruje da mu je potrebna pomoć). Tada sam rekao da je on veliki šampion, vjerovatno najveći u istoriji, ali mali čovjek. I dalje to mislim", rekao je Srđan Đoković u intervjuu u emisiji "Ćirilica" istakavši da mu je drago što je kasnije priznao grešku.

"Ali, dobro je kad se prizna greška, u tome je veličina, niko nije bezgrešan. A u životu to treba cijeniti kad neko prizna da je pogriješio. Kao i Vilander, šta mu je radio posljednjih deset godina…"

Da li se Federer ikad izvinio Đokoviću?

Vjerovali ili ne - jeste. Ali, u dokumentarnom filmu o posljednjim danima njegove karijere, kada je upravo Đoković bio jedan od gostiju na oproštajnom Lejver kupu. Priznao je Federer da nije bio pošten prema Đokoviću, jer se plašio za sebe...

"Mislim da ga mnogi nisu razumjeli. Igrao sam s njim prvi put u Monaku 2006. godine i i kada sam izlazio s terena poslije pobjede, pomislio sam - ovaj je samo okej. Iako je bilo priče oko njega, ja nisam bio nešto ubeđen. Nisam Novaku odao poštovanje koje zaslužuje zbog nekih tehničkih mana. Osjećao sam da ima dobar forhend, ali da njegov bekhend nije bio tako dobar kao danas. Ali, onda je 'ispeglao' te stvari i postao čudovište od igrača."

"Bio je tip koji je došao da pokvari žurku za moje i Nadalove navijače", dodaje Federer i ističe da se između njih dvojice već bilo razvilo rivalstvo, tako da su navijači pomislili - šta će im treći tip?

"Moji navijači na početku ga nisu voljeli jer su govorili da ja igram sa lakoćom, za razliku od njega. Onda je došao Đoković koji ima drugačiji karakter, želi da osvoji sve po svaku cijenu. Takođe, Novaka su pogađali i navijači, što je i neke odbijalo. Mislim da ga mnogi nisu razumjeli. Ne gledajte medije i videćete kakav je. Ako ne pričamo o tenisu, ko je on? Koje su njegove vrijednosti? Mislim da izuzetno brine za svoju porodicu i da je brižan."