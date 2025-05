"Iznenadila bih se da osvoji grend slem": Nekad prva teniserka svijeta ne veruje u Đokovićev uspjeh

Bivša teniserka Kris Evert sumnja da će Novak Đoković osvojiti predstojeći grend slem, ali ga je dodala i da ga nikada ne otpisuje.

Bivša američka teniserka Kris Evert iznela je predviđanja o šansama Novaka Đokovića na predstojećim grend slem turnirima. Teniserka koja je 18 puta podizala trofeje velikih turnira ne daje velike šanse olimpijskom šampionu iz Pariza, ali je dodala i da ga 'nikada ne bi otpisala'.

Novak Đoković je posljednji grend slem osvojio 2023, na US openu. Srbin 22. maja puni 38 godina imaće priliku da još jednom ispiše istoriju u tenisu, ali samo osvajanjem velikog turnira - Rafael Nadal i Rodžer Federer su grend slemove osvojili sa 36 godina, kao i Novak Đoković, ali ako najbolji teniser svih vremena uspije da podigne još jedan, 25 trofej, biće najstariji osvajač velikog takmičenja.

Za to će imati priliku već u Parizu na Rolan Garosu koji je na programu od 25. maja do 8. juna. Novak će pred put u Francusku moći da se zagrije na turniru u Ženevi, ali čini se da Amerikanki to ne djeluje dovoljno. Bivša teniserka je o potencijalnoj tituli Novaka Đokovića rekla: "Nikada ga ne bih potcijenila, ali bih se iznenadila da osvoji još jedan veliki turnir, recimo to tako", rekla je bivša "Broj 1".

Na posljednjih pet turnira Novak Đoković je na četiri izgubio prve meče. Njegova forma je razlog nepovjerenja mnogih, pa i bivše američke teniserke: "Moraš da odaš priznanje ovom momku. Ovaj momak je osvojio sve, više od bilo koga. Nikada ne bih rekla da neće pobijediti, ali bih se iznenadila. Bila bih prijatno iznenađena, samo sa njegovim rezultatima u prošlosti i on je čovjek... Ne osjećam to."

"Vidjela sam ga kako briljantno igra na travi, toliko puta je osvojio Vimbldon, zato ne mogu da kažem 'ne, neće osvojiti još jedan'. Ne mislim da će to biti Rolan Garos... ali nikada ga ne možete otpisati."

Srpski teniser Novak Đoković.

Svjestan je i Novak da njegova igra nije na vrhunskom nivou, zbog toga je jednom prilikom rekao: "Očigledno je da mi je danas teško da postignem rezultate koje sam imao kada sam bio u svojoj najboljoj formi", rekao je Đoković za "Business Traveler" i dodao: "To ne znači da to nikada više neću moći da uradim."

"Tenis je sport u kome je neophodno negovati taj mentalitet 'nikad nije dovoljno'. Jer kada je jednom postane dovoljno, onda je zaista dosta i morate da odložite reket. I ja i dalje... I dalje ne osećam da je to dovoljno za mene."

Ko je Kris Evert?

Kris Evert je bivša američka teniserka koja je osvojila čak 18 grend slem turnira, a uglavnom je dominirala na Rolan Garosu koji je osvojila sedam i US openu na kojem je briljirača šest puta. Važi za jednu od najuspješnijih teniserki svih vremena, pošto je na vrhu WTA liste bila 260 nedjelja.

Kris Evert i Martina Navratilova Izvor: YouTube/@justtennischannel2

U singlu je osvojila 157 titule, a tokom karijere najveća rivalka bila joj je Marina Navratilova. Njih sve su zajedno dominirale ovim sportom od sredine 1970. do sredine 1980. Evert ima drugi najveći procenat pobjeda u singl mečevima pošto je 1.309 puta slavila i svega 146 puta upisala poraz što je 89,97 posto.

Evert je imala i uspjeha u dublu, tri puta je podizala trofeje velikih turnira, dva puta na Rolan Garosu i jednom na Vimbldonu. Nakon karijere bavila se i trenerskim poslom.