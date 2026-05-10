logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kapiten Srbije šakama tukao protivnika: Pogledajte kako je dobio direktan crveni karton

Kapiten Srbije šakama tukao protivnika: Pogledajte kako je dobio direktan crveni karton

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mihajlo Cvetković, kapiten omladinske reprezentacije Srbije, isprovociran "izudarao" protivnika na derbiju u Belgiji.

Mihajlo Cvetković šakama udarao protivnika Izvor: X/DAZN_BENL/printscreen

Kapiten omladinske reprezentacije Srbije Mihajlo Cvetković napravio je veliku grešku na utakmici Anderlehta, za koji igra ove sezone. Fantastičnu formu obilježenu golovima "presjekao" je direktnim crvenim kartonom nakon što je nasjeo na provokaciju rivala u dresu Genta i riješio da se pesnicama obračuna sa njim.

Nakon gurkanja i koškanja na sredini terena, gdje je mogao da bude dosuđen i faul nad srpskim napadačem, mladi Cvetković je izgubio živce. Nekoliko puta je zamahnuo ka rivalu koji je upravo takvu reakciju očekivao, pa je Sibe van der Hejden pao čim mu se ukazala prilika. Sudija nije imao nikakvu dilemu i mladog golgetera poslao je u svlačionicu. Pogledajte tu situaciju:

Za sada nije poznato kolika bi kazna mogla da bude izrečena fudbaleru Anderlehta, a njegov klub već je najavio da će se žaliti zbog ovakve sudijske odluke. Istina, teško je povjerovati da će ona biti poništena i mnogo je vjerovatnije da će Mihajlo Cvetković propustiti finale Kupa Belgije protiv Rojal Uniona.

Cvetković je isključen u nadoknadi prvog dijela meča, kada je na semaforu već pisalo 1:1. Bez njega u igri Anderleht nije uspio da savlada Gent, pa su bodovi na kraju meča podijeljeni, a rezultat je bio isti kao i kada je srpski fudbaler dobio direktan crveni karton. Nakon ovog meča Gent je ostao šesti na tabeli, a Anderleht je četvrti, uz napomenu da Mehelen može da ga pretekne ako pobijedi kasnije u toku dana.

Mihajlo Cvetković je ove sezone za Anderleht odigrao 29 prvenstvenih mečeva i ima devet golova i dvije asistencije na tim utakmicama. Takođe, četiri puta je igrao za rezervni tim Anderlehta i na tim mečevima je upisao tri gola i jednu asistenciju. U međuvremenu je sa reprezentacijom Srbije za igrače do 19 godina izborio plasman na Evropsko prvenstvo, uz dva gola na tri kvalifikacione utakmice.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mihajlo Cvetković fudbal Anderleht

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC