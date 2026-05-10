Kapiten Srbije šakama tukao protivnika: Pogledajte kako je dobio direktan crveni karton

Mihajlo Cvetković, kapiten omladinske reprezentacije Srbije, isprovociran "izudarao" protivnika na derbiju u Belgiji.

Izvor: X/DAZN_BENL/printscreen

Kapiten omladinske reprezentacije Srbije Mihajlo Cvetković napravio je veliku grešku na utakmici Anderlehta, za koji igra ove sezone. Fantastičnu formu obilježenu golovima "presjekao" je direktnim crvenim kartonom nakon što je nasjeo na provokaciju rivala u dresu Genta i riješio da se pesnicama obračuna sa njim.

Nakon gurkanja i koškanja na sredini terena, gdje je mogao da bude dosuđen i faul nad srpskim napadačem, mladi Cvetković je izgubio živce. Nekoliko puta je zamahnuo ka rivalu koji je upravo takvu reakciju očekivao, pa je Sibe van der Hejden pao čim mu se ukazala prilika. Sudija nije imao nikakvu dilemu i mladog golgetera poslao je u svlačionicu. Pogledajte tu situaciju:

| Het wordt bitsiger in#GNTANDen Mihajlo Cvetković krijgt zelfs rood. ❌pic.twitter.com/LKEnmkIwC0 — DAZN België (@DAZN_BENL)May 10, 2026

Za sada nije poznato kolika bi kazna mogla da bude izrečena fudbaleru Anderlehta, a njegov klub već je najavio da će se žaliti zbog ovakve sudijske odluke. Istina, teško je povjerovati da će ona biti poništena i mnogo je vjerovatnije da će Mihajlo Cvetković propustiti finale Kupa Belgije protiv Rojal Uniona.

Cvetković je isključen u nadoknadi prvog dijela meča, kada je na semaforu već pisalo 1:1. Bez njega u igri Anderleht nije uspio da savlada Gent, pa su bodovi na kraju meča podijeljeni, a rezultat je bio isti kao i kada je srpski fudbaler dobio direktan crveni karton. Nakon ovog meča Gent je ostao šesti na tabeli, a Anderleht je četvrti, uz napomenu da Mehelen može da ga pretekne ako pobijedi kasnije u toku dana.

Mihajlo Cvetković je ove sezone za Anderleht odigrao 29 prvenstvenih mečeva i ima devet golova i dvije asistencije na tim utakmicama. Takođe, četiri puta je igrao za rezervni tim Anderlehta i na tim mečevima je upisao tri gola i jednu asistenciju. U međuvremenu je sa reprezentacijom Srbije za igrače do 19 godina izborio plasman na Evropsko prvenstvo, uz dva gola na tri kvalifikacione utakmice.

