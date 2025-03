"Odbili smo Malme, ne znam šta su se klubovi dogovorili": Propada transfer najvećeg bisera Superlige

Mihajlo Cvetković nije potpisao za Malme i sada je pitanje da li će se taj transfer uopšte dogoditi.

Izvor: MN PRESS

Propada transfer najtalentovanijeg napadača srpskog fudbala Mihajla Cvetkovića (18) u Malme. Iako su se Šveđani i njegov klub Čukarički dogovorili, fudbalerov otac Ivica Cvetković izjavio je da nastao problem i da ugovor nije potpisan.

Iako se samo čekalo ozvaničenje transfera od 3,6 miliona evra plus bonusi, to se neće dogoditi. Bar ne za sada.

"Ono što mogu da kažem je to da nismo pričali ni za jedan medij u Srbiji i ta informacija koja se kruži nije potekla od nas. Imam veliko poštovanje prema činjenici da ste stupili u kontakt sa mnom da biste me pitali o situaciji, ali u ovom trenutku nema ništa da se kaže pozitivno, ni negativno. Ne znam šta su se klubovi dogovorili, mi smo odbili Malme i prave razlike za to objasniće klub. Mislim da ćete znati koga da pitate za to", kazao je Cvetković senior za portal "Ekspresen".

Dakle, dogovor nije postignut?

"Tako izgleda i tako djeluje u ovom trenutku. Ne mogu da kažem bilo šta više od toga, sve dok je prelazni rok otvoren."

Cvetkovići su bili u posjeti Malmeu i gledali su utakmicu tima u kojem bi Mihajlo trebalo da nastavi karijeru.

"Imam veliko poštovanje prema tome kako se Malme ponio kao klub. Dočekali su nas fantastično, zaista na vrhunskom nivou. Mogu da kažem samo 'hvala' Malmeu za to kako su se ponijeli u čitavom ovom procesu", dodao je otac fudbalera.

Mihajlo Cvetković se u međuvremenu vratio u Srbiju i minulog vikenda je igrao za Čukarički protiv Napretka. Sportski direktor Malmea Danijel Anderson nije htio da razgovara za medije, niti da odgovori na pitanje da li postoji rizik da transfer propadne.

"Nemamo komentar na to", napisao je u tekstualnoj poruci istom portalu.