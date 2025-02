Zvezdi pobjegao najtalentovaniji u Superligi: "Odlazi za 10 dana, oboriće rekord"

Mihajlo Cvetković sa Banovog brda odlazi u inostranstvo, u rekordnom transferu za klub.

Izvor: MN PRESS

Najtalentovaniji fudbaler u Superligi Srbije, napadač Čukaričkog Mihajlo Cvetković, nije napravio transfer u januarskom prelaznom roku, ali... Izgleda da će to uraditi prije kraja februara! Kako kaže direktor tima sa Banovog brda Vladimir Matijašević, za Cvetkovića je ogromno interesovanje i on će u narednih deset dana dogovoriti transfer u inostranstvo, što će posebno rastužiti čelnike Zvezde.

Djeluje da kupac Mihajla Cvetkovića neće biti Lacio, Anderleht, Kopenhagen i nekoliko MLS timova sa kojima se pregovaralo, ali se još ne zna ko bi mogao da obori rekord tima sa Banovog brda i za ogroman novac uzme jednog od najtalentovanijih fudbalera u ovom dijelu Evrope. Prelazni rok je završen u većini najboljih svjetskih liga, a Matijašević ističe da to neće biti problem.

"Imali smo konkretne ponude, ali nije došlo do dogovora sa Anderlehtom, Kopenhagenom i nekim timovima iz MLS-a, raspitivali su se i Lacio i mnogi drugi. I dalje se raspituju, interesovanje za Cvetkovića je zaista ogromno i očekujem da se njegov status riješi u narednih deset dana. Činjenica je da je prelazni rok u većini zemalja završen, ali postoji i opcija da bude kupljen i da ostane do nas do ljeta", rekao je Vladimir Matijašević za "Arena sport".

Specijalizovani sajt transfermarkt procjenjuje Cvetkovića na 5.000.000 evra, a ukoliko bi Čukarički ugovorio transfer za taj novac to bi bila najveća prodaja u istoriji kluba sa Banovog brda. Dosadašnji rekord drže Dimitrije Kamenović, Slobodan Tedić i Igor Miladinović koji su za po tri miliona evra odlazili u Lacio, Mančester siti i Sent Etjen.

"To je njegova trenutna cijena i očekujemo da bude najveća prodaja u istoriji Čukaričkog. Svojim talentom Cvetković opravdava tu cijenu, a svi koji su se raspitivali nisu imali problema sa tim. Istina je da je svojevremeno bilo interesovanja i poziva iz Crvene Zvezde, ali tada taj transfer nije realizovan. Bilo kako bilo, vjerujem da će ta situacija da se riješi na obostrano zadovoljstvo i da će Mihajlo otići u klub koji će biti po njegovoj mjeri i u kojem će moći da nastavi da se razvija", zaključio je direktor Brđana.

Crvena zvezda je više puta pokušavala da dogovori transfer mladog Cvetkovića, ali se kockice nisu posložile kako su to očekivali na stadionu "Rajko Mitić". Mihajlu Cvetkoviću bilo je najvažnije da se dobro razvija i da ima zagarantovanu minutažu u prvom timu, što je u Čukaričkom dobijao dok je gledao ka inostranstvu i transferu u neku od jačih liga.

Tokom narednih desetak dana trebalo bi da saznamo i šta je konačna odluka o njegovom odlasku iz srpskog fudbala. Nakon Matijaševićeve izjave jasno je da Zvezda neće moći da ga dobije - teško je očekivati da će ga crveno-bijeli platiti pet miliona evra - a neki od inostranih klubova će se sa Brđanima dogovoriti o detaljima transfera, odnosno ostanku na pozajmici do kraja sezone.