Kada se Pogba vraća na teren: Suspenzija istekla davno, ali još nije zaigrao

Pol Pogba, koji je ovog ljeta prešao u AS Monako, polako se vraća u trenažni proces i bliži potpunoj fizičkoj spremnosti. Trener Adi Hiter ističe da neće biti žurbe sa njegovim povratkom na teren, uprkos krizi sa povredama.

Izvor: Shutterstock

Pol Pogba (Paul Pogba), 32-godišnja zvijezda koja je ovog ljeta potpisala za AS Monako (AS Monaco), još uvijek nije debitovao za svoj novi klub, iako je sezona 2025/26 u toku već gotovo tri mjeseca.

Francuz je prvobitno dobio četverogodišnju suspenziju nakon što je testiran pozitivno na DHEA, supstancu koja povećava proizvodnju hormona u tijelu, uključujući testosteron.

Međutim, njegova suspenzija je smanjena na 18 mjeseci nakon uspješne žalbe. Po završetku zabrane, Pol je u junu potpisao za AS Monako.

Pripreme za povratak

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Iako je prošlo gotovo tri mjeseca od početka sezone, bivša zvijezda Mančester junajteda i Juventusa još uvijek nije zaigrala. Generalni direktor Monaka, Tijago Skuro, izjavio je u julu:

„Očekujemo proces od tri mjeseca. Sport na visokom nivou mnogo zavisi od nauke i nije jednostavno. Monako je jedan od najintenzivnijih timova u Ligi 1 i igra stil koji zahtijeva da bude fizički spreman.“

Sada trener Monaka, Adi Hiter, naglašava da Pol Pogba napreduje u trening planovima i polako se približava potpunoj fizičkoj spremnosti:

„Ne možemo upoređivati Polovu situaciju sa Ansu Fatijem. Fati je mnogo mlađi, dugo trenira, dok je Pol u našem procesu. Dajemo sebi tri mjeseca, bliži se grupi, fizički i mentalno je spreman.“

On je dodao da Pogba neće biti žurno vraćen na teren, uprkos trenutnoj krizi sa povredama:

„S obzirom na povrede, pratimo situaciju, ali nema smisla dovoditi nekoga samo da bismo rekli da imamo igrača.“

Prema nekim izvorima, Pol Pogba bi mogao napraviti dugo očekivani povratak nakon oktobarskog prekida za međunarodne utakmice. AS Monako se vraća u akciju 1 u subotu, kada dočekuju Lorijen.

Pogba je posljednji meč odigrao prije dvije godine, 3. septembra 2023. u pobjedi Juventusa protiv Empolija. Odmah nakon toga suspendovan je zbog korišćenja nedozvoljene supstance Dehidroepiandrosteron. U februaru 2024. izrečena mu je oštra kazna na četiri godine, koja je potom smanjena na 18 mjeseci i istekla je u martu ove godine.