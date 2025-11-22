Pol Pogba se vratio: Kontroverzni Francuz na terenu nakon 800 dana!

Pol Pogba zaigrao fudbal poslije više od dvije godine.

Izvor: Lou BENOIST / AFP / Profimedia

Pol Pogba je konačno ponovo zaigrao fudbal. Poslije više od dvije godine pauze, doping suspenzije, povreda i komplikovanog povratka u formu, 32-godišnji Francuz večeras je debitovao za Monako i time stavio simboličnu tačku na jedan od najtežih perioda u svojoj karijeri.

Pogba je u Monako stigao ovog ljeta, odmah nakon isteka 18-mjesečne suspenzije zbog korišćenja DHEA, supstance koja povećava nivo hormona, uključujući testosteron. Iako je prvobitno bio kažnjen drakonskom četvorogodišnjom zabranom, žalbom je uspio da je smanji i vrati se treninzima. Ipak, tri mjeseca nakon početka sezone 2025/26 i dalje nije imao minutažu – najviše zbog povreda i dugog procesa fizičke pripreme.

Paul Pogba est bien là ⛏️pic.twitter.com/Y3kzQeF1CK — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1)November 22, 2025

U klubu su često isticali da njegov povratak ne smije biti brz. I onda – konačno. Večeras u Renu, Pogba je u 85. minutu dobio poziv sa klupe. Poslije skoro 800 dana, nakon posljednje utakmice za Juventus 23. septembra 2023, kontroverzni Francuz ponovo je kročio na teren. U nekoliko poteza pokazao je klasu, a jedna duga lopta na lijevu stranu podsjetila je navijače na njegove najbolje dane.

Paul Pogba is back ❤️pic.twitter.com/4uiqeQbOth — SuiiStorm (@Being_Cr7fan)November 22, 2025

Meč je završio 4:1 za Ren. Domaći su vodili 4:0 kada je Pogba ušao u igru, a Monako je u nadoknadi, iako sa igračem manje, uspio da postigne počasni gol.

Jasno je da je Pogba danas daleko od igrača koji je 2016. vrijedio 105 miliona evra i bio jedno od najvećih imena svjetskog fudbala. ima iza sebe fizičke, profesionalne i porodične lomove, ali večeras je napravio ono najvažnije: ponovo je postao fudbaler.

Monako možda jeste izgubio, ali je dobio nešto mnogo važnije – dokaz da Pogba opet diše fudbal. I da njegova priča, uprkos svemu, još nije završena.